سوريا تطالب الأمم المتحدة بوقف انتهاكات إسرائيل فى الجولان

طالبت وزارة الخارجية السورية، عبر بعثتها الدائمة بجنيف، المنظمات الإنسانية الدولية بالضغط على إسرائيل لوقف انتهاكاتها حقوق السوريين بمنطقة الجولان المحتلة؛ لتمكينهم من العودة لبلادهم.

وقالت الوزارة- في بيان أورده التليفزيون الرسمي السوري، أمس الخميس- إن "البعثة الدائمة وجهت رسائل إلى مكتب المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان واللجنة الدولية للصليب الأحمر في جنيف، تضمنت المطالبة بالضغط على سلطات الاحتلال الإسرائيلي لوقف ممارساتها غير الشرعية بحق المواطنين السوريين من أبناء الجولان السورية المحتلة، ولضمان امتثالها لالتزاماتها الدولية القانونية بموجب اتفاقيات جنيف باعتبارها قوة قائمة بالاحتلال".

كانت الخارجية السورية قد وجهت البعثة الدائمة إلى "إثارة قضية استمرار ممارسات وانتهاكات سلطات الاحتلال الإسرائيلي بحق أهالي الجولان السورية المحتلة، لا سيما منعها المسافرين منهم خارج فلسطين المحتلة ممن غادروا بقصد الدراسة أو العمل أو أي ظرف آخر من العودة إلى مدنهم وبلداتهم في الجولان السورية المحتلة، ومخاطبة الجهات المعنية في منظمة الأمم المتحدة وغيرها من المنظمات الدولية المعنية في جنيف حيال هذه القضية الإنسانية من أجل حماية أهلنا في الجولان السورية المحتلة من هذه الممارسات الاحتلالية".

وقالت الوكالة العربية السورية للأنباء إن إسرائيل نفذت ضربات جوية على أهداف قرب دمشق في ساعة مبكرة، اليوم الجمعة، وإن الدفاعات الجوية السورية تصدت لها دون أن تتسبب الهجمات في خسائر بشرية، وذلك في ثاني هجوم من نوعه في نحو أسبوعين.

وامتنع الجيش الإسرائيلي عن التعليق.

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن القصف الإسرائيلي استهدف مجموعات موالية لإيران خلال وجودها قرب دمشق.

إطلاق صاروخ من سوريا تجاه إسرائيل

ونقلت وسائل إعلام رسمية عن مصدر عسكري سوري قوله إن الدفاعات الجوية أسقطت معظم الصواريخ الإسرائيلية، وإن الهجوم الذي وقع الساعة 1:26 بعد منتصف الليل لم يسفر سوى عن أضرار مادية، حسبما نشرت وكالة "رويترز".

وقال مصدر أمني إسرائيلي إن صاروخ «أرض/ جو» انطلق من سوريا باتجاه المجال الجوي الإسرائيلي وانفجر فوق البحر المتوسط.