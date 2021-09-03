اليونان تتبرع لرواندا بـ200 ألف لقاح مضاد لفيروس كورونا

أعلنت وزارة الخارجية اليونانية، اليوم الجمعة، أن اليونان تبرعت بـ 200 ألف لقاح ضد فيروس "كورونا" إلى رواندا لمساعدة البلاد في مكافحتها للوباء.

وأضافت الخارجية - في بيان، وفق ما نقلته صحيفة كاثمريني اليونانية - أن اللقاحات التي تم تسليمها اليوم "تعد مثالاً على تضامننا مع الشعب الرواندي والتزام اليونان بمشاركة الموارد لمكافحة جائحة كوفيد-19".

وأكدت وزارة الصحة الرواندية - في تغريدة اليوم على تويتر - استلام اللقاحات.

جدير بالذكر أن اليونان تبرعت أيضًا بلقاحات للأردن ومقدونيا الشمالية وألبانيا.