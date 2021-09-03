الجمعة 03 سبتمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

«مياه مطروح» ترفع حالة التأهب استعدادًا لموسم الأمطار

رئيس مياة مطروح
رئيس مياة مطروح

كشف الدكتور مهندس إبراهيم خالد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي في مطروح عن استعداد الشركة بكافة المعدات وفرق الأزمات والطوارئ ومدى جاهزيتها لمجابهة نوات موسم الشتاء القادمة ومراجعة كافة المعدات وسيارات شفط المياه والفاكيوم والنافورى والكباش وسيارات نقل المياه وعربات التدخل السريع والسيارات المدمجة على مستوى المحافظة.

وأكد رئيس شركة مياه مطروح  جاهزية جميع محطات الصرف الصحي والتأكد من كفاءة العمل بها وبكامل طاقتها للتعامل مع المواقف الطارئة  وان الإدارة العامة للصرف الصحي بدأت منذ وقت مبكر الاستعداد لاستقبال موسم الشتاء من خلال خطة تعتمد على عدة محاور أبرزها تطهير بيارات الصرف الصحي الخاصة بالمحطات بالإضافة إلى تطهير جميع مطابق وشبكات الصرف الصحي للمناطق المخدومة بالصرف الصحي  والبدء في تطهير كافة شنايش الأمطار والتأكد من مدى الجاهزية والفاعلية لاستقبال كميات المياه الناتجة عن تساقط الأمطار .
 وأشار رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياة الشرب والصرف الصحي في محافظة مطروح  الى توفير عدد من الطلمبات المتنقلة ذات سعات مختلفه والبدالات ذات سعات النقل والسرعة العالية للدفع بها الى المناطق الساخنة ، فضلا عن جاهزية سيارات الكسح وشفط المياه من المناطق أو الأماكن التي يمكن أن تشهد تجمعات للمياه بالتنسيق مع فرق الطوارئ المتصلة بغرفة العمليات الرئيسية بالشركة بالتنسيق مع غرفه عمليات المحافظة ومجالس المدن.

جاء ذلك في إطار رفع حالة التأهب والاستعدادات القصوى الخاصة بدخول موسم سقوط الأمطار بفصل الشتاء وطبقا لخطة الدولة لمجابهة الكوارث الطبيعية والسيول ورفع درجة الاستعداد في جميع المواقع وخاصة "المواقع الساخنة"، والتأكد من جاهزية جميع المعدات المطلوبة لمواجهة الأمطار الغزيرة والسيول وتفعيل خطة الاستدعاء للأفراد العاملين على المعدات في حالة الطوارئ .

الصرف الصحي الامطار رفع درجة الاستعداد حالة الطوارئ مطروح

رئيس التحرير

وائل لطفي

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