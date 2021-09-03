الجمعة 03 سبتمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

إندونيسيا: وفاة 574 شخصًا وإصابة 7797 بفيروس كورونا

كورونا في إندونيسيا
كورونا في إندونيسيا

أعلنت السلطات الصحية في إندونيسيا، اليوم الجمعة، تسجيل 7 آلاف و797 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الـ24 ساعة الماضية، وبذلك ترتفع حصيلة الإصابات في البلاد إلى 4 ملايين و116 ألفًا و890 حالة.

وسجلت وزارة الصحة الإندونيسية- في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني- 574 حالة وفاة في الوقت نفسه، ليرتفع إجمالي الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا في البلاد إلى 134 ألفًا و930 حالة وفاة.

وذكر بيان الوزارة أن إجمالي عدد المتعافين في البلاد من فيروس كورونا بلغ 3 ملايين و813 ألفًا و643 متعافيًا.

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