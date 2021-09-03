إصابة 10 أشخاص بينهم أطفال فى انقلاب ميكروباص ببنى سويف

أصيب 10 أشخاص، بينهم 4 أطفال، في انقلاب سيارة ميكروباص بالصحراوي الشرقي القديم بعد المقابر، في اتجاه القاهرة، بدائرة محافظة بنى سويف، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وعلى الفور انتقلت 5 سيارات إسعاف تابعة لمرفق بنى سويف إلى محل الواقعة، وتبين أن المصابين هم: مصطفى محمد عبدالرازق، 26 سنة، مصاب بكسر بالفك السفلي، ومروة ناجح محمد، 23 سنة، مصابة باشتباه كسر بالذراع اليسرى، وربيع علي عبدالمنعم، 49 سنة، وفاطمة علي عبدالمنعم، 40 سنة، وماجدة مصطفى محمد، سنتان، وعبدالله محمد أحمد، سنتان، وزياد محمد أحمد، سنتان، مصابون بجروح وكدمات متفرقة.

كما أصيب يوسف مصطفى محمد، سنتان، مصاب باشتباه كسر بالساق اليمنى، وأحمد محمد عبدالرازق، 38 سنة، سائق، مصاب باشتباه كسر بالساق اليمنى، ومحمد عبدالرازق عياد، 66 سنة، مصاب بجروح وكدمات متفرقة، وجميعهم يقيمون بمحافظة القاهرة.

جرى نقل المصابين إلى مستشفى بنى سويف التخصصي لتلقي العلاج اللازم، وإجراء كافة الفحوصات الطبية، تحت إشراف الدكتور صلاح عمر جودة مدير عام المستشفى.

ويمكن تفادي حوادث السير وتجنّبها من خلال اتباع النصائح، وأبرزها:

- عدم الإسراع أثناء القيادة، فهي تفقد السائق تركيزه.

- تجنب استخدام الهاتف قدر الإمكان أثناء القيادة.

- عدم الانشغال بالمشروبات والمأكولات خلال القيادة.

- الانتباه إلى حركة المرور بمن في ذلك المشاة والسائقون.

- اتباع إرشادات الأزمات، والطرق، والإشارات الضوئيّة.

- التأكد من أمان المركبة، وصيانتها بشكل منتظم.

- عدم سلك الطرق المجهولة وغير المعروفة، فقد يتواجد فيها منعطفات خطرة أو قد تكون وعرة.

- المحافظة على وجود مسافة بين المركبة وغيرها من المركبات الأخرى أثناء القيادة.

- القيام بالواجبات والمسئوليات على أكمل وجه دون تقصير أو إهمال.