الجمعة 03 سبتمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

تداول 24 سفينة حاويات وبضائع بميناء دمياط خلال 24 ساعة

ميناء دمياط
ميناء دمياط

تداولت أرصفة ميناء دمياط، اليوم الجمعة، 28 سفينة حاويات وبضائع عامة خلال 24 ساعة مضت، وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 32851 طنا تشمل 5650 طن فوسفات و8066 طن يوريا و1600 طن كوارتز و9885 طن داي أمونيا و3400 طن رمل و4250 طن مولاس.

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 36392 طن تشمل 740 طن خشب زان و10050 طن ذرة و1766 طن خردة و7462 طن سكر و4010 أطنان حديد و12364 طن قمح .

وبلغ إجمالي حركة الصادر من الحاويات 573 حاوية مكافئة تشمل خضراوات (فاصوليا وبطاطا وبطاطس وفول وشبت) وحاصلات زراعية (أعشاب وليمون وبرسيم وزعتر وكركديه ولوف وريحان) وفواكه (فراولة وفاكهة مشكلة) يتم تصديرها إلى كل من الإمارات والجزائر والسعودية وأمريكا وأسبانيا وإيطاليا ومالطا وبلجيكا والهند وألمانيا وسلوفينيا وبريطانيا.

بينما بلغ عدد الحاويات الوارد 608 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الترانزيت 2011 حاوية مكافئة.

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 13755 طنا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 997 طنا، بينما بلغت حركة تداول الشاحنات 3423 شاحنة.

وتابعت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، حملات غلق مراكز الدروس الخصوصية وذلك حفاظاً على سلامة الطلاب خاصة في ظل أزمة كورونا، حيث نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط برئاسة  حازم حواس، حملة مكبرة استهدفت ملاحقة المراكز بنطاق المدينة.

وأسفرت تلك الحملة عن غلق 10 مراكز دروس خصوصية بمنطقة ميدان سرور، كما قامت الوحدة باتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين. 

ميناء دمياط دمياط جدول النوات في محافظة دمياط 2021 حاويات وبضائع محافظة دمياط

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