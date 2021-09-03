الصحة العراقية تسجل 60 وفاة وأكثر من 5 آلاف إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة العراقية، اليوم الجمعة، تسجيل 5 آلاف و672 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى مليون و908 آلاف و79 إصابة.

وأضافت الوزارة - في بيان، أوردته قناة (السومرية نيوز) - أن عدد حالات الشفاء بلغت 7 آلاف و828 حالة، كما تم تسجيل 60 حالة وفاة جديدة بالمرض، مشيرًا إلى تلقي 115485 شخصًا للقاح ضد كورونا في 24 ساعة.

وأوضح البيان أن عدد حالات الشفاء الكلي من المرض منذ بدء الجائحة بلغ مليونًا و756 ألفًا و586 شخصًا، وبلغت حالات الوفاة الكلية 20 ألفًا و994 حالة.