وليد البرعي قائما بمهام الأمين العام المساعد لحزب الجيل بالإسكندرية

قال عمر عوض، الأمين العام لحزب الجيل الديمقراطي بالإسكندرية، إنه تم إصدار قرار تكليف جديد للواء وليد البرعى للقيام بمهام الأمين العام المساعد للحزب بالمحافظة، استكمالا لإعادة الهيكل التنظيمي للحزب لضخ دماء جديدة خاصة من أصحاب الكفاءات الوطنية والقيادية ولزيادة فاعلية الحزب بالشارع السكندري خلال الفترة المقبلة.

اللواء وليد البرعي، أحد قيادات وزارة الداخلية سابقا وعمل بعدة قطاعات منها القوات الخاصة والمباحث العامة قطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات وقطاع مباحث الأمن الوطني.

وشارك فى بعض المأمورات خارج البلاد منها بعثة الأمم المتحدة فى البوسنة والهرسك وبعثة الأمم المتحدة فى كوسوفو، كما له خبرات سابقة فى مكافحة الإرهاب والفساد الحكومى وتحليل المعلومات وفن الإدارة وحماية حقوق الإنسان والتحقيقات الجنائية والقانونية والأمن العام والأمن السياسي وفض الشغب والمظاهرات.

كانت قد اجتمعت الأمانة العامة لحزب الجيل الديمقراطي بالإسكندرية برئاسة عمر عوض الأمين العام للحزب بالمحافظة بمقر الأمانة العامة بحضور امناء الدوائر وامناء ورؤساء اللجان المختلفة وأعضاء المكتب السياسي.

وأكد عمر عوض، أمين جيل الإسكندرية، خلال تصريحات صحفية، أن الاجتماع جاء ضمن إعادة هيكلة الأمانة والدفع بشخصيات سياسية قوية قادرة على العطاء السياسي والحزبي والمجتمعى ولتقييم نشاط الأمانات واللجان وزيادة العضوية والتفاعل على المشاكل والمعوقات التي تواجه المواطن السكندري أثناء مباشرة حياته اليومية من خلال التواصل الدائم بالشارع السكندري ومعرفة مشاكله وهمومة والتدخل والتواصل مع المسؤولين لسرعة حلها.

وخلال الاجتماع تم وضع خطة زمنية محددة لكل الأمانات لزيادة عضويتها وأنشطتها.

وأضاف عوض إن للأحزاب دور كبير في الشارع لكن للأسف الشديد لم تستغل عدد كبير من الأحزاب المساحة السياسية التى سمحت بها الدولة لخلق جو سياسي هادف يخدم المواطن والوطن، وإن أمانة جيل الإسكندرية ستكون نموذج يحتذى به خلال الفترة المقبلة من تفاعل وانتشار بين المواطنين.