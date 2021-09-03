الجمعة 03 سبتمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

قافلة رياضية بـ«البكرية» ببني سويف ضمن «حياة كريمة»

القافلة
القافلة

نظمت مديرية الشباب والرياضة ببني سويف، قافلة رياضية بقرية البكرية التابعة لمركز ببا، ضمن خطة وزارة الشباب والرياضة، وفي إطار فعاليات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بتنظيم قوافل رياضية بالقرى والمناطق التي لا يوجد منشآت رياضية أو مراكز شباب.  

تضمنت القافلة العديد من الفعاليات ولأنشطة  تم خلالها تنفيذ مسابقات رياضية في رياضات (خماسي كرة القدم - الكرة الطائرة، اللياقة البدنية، ألعاب صغيرة، شد الحبل وغيرها من المسابقات والأنشطة)، حيث تم توزيع تي شيرتات على أبناء القرىة المشاركين في فعاليات القافلة من البراعم والطلائع والشباب من الجنسين.

من جهته، أضاف مصطفى إبراهيم، وكيل وزارة الشباب والرياضة، أنه في نهاية المسابقات تم توزيع جوائز رياضية على المشاركين والفائزين في المسابقات الرياضية المختلفة، حيث أعرب شباب القرية عن سعادتهم بتلك المبادرة والتي أتاحت لهم الفرصة لممارسة الأنشطة الرياضية المختلفة بقريتهم.

وفى سياق آخر، تلقى الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، تقريراً بشأن الموقف التنفيذي لمشروع توصيل خدمة الغاز الطبيعي بقرى المبادرة الرئاسية حياة كريمة، والتي تتضمن  تنفيذ شبكات الغاز الطبيعي من الخطوط الرئيسية وفرعات وتوصيلات المنازل، وذلك بالتوازى مع  توصيل الخدمة بالأماكن والقرى والمدن المدرجة في خطة الشركة المصرية للغازات "إيجاس".

وتضمن تقرير الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية" إيجاس"، الإشارة إلى أنه يتم تنفيذ الشبكات الأرضية بالمناطق المدرجة في خطة الشركة وذلك بالتوزاي مع التعاقد مع العملاء،في حين يجرى تنفيذ الشبكات الأرضية بالمناطق والقرى المدرجة في"حياة كريمة" بصفة أساسية دون توقف أو انتظار لإجراءات التعاقد مع العملاء.

بني سويف الشباب والرياضة مراكز شباب المبادرة الرئاسية حياة كريمه

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