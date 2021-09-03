انقسامات حكومية في بريطانيا بسبب ميزانية مواجهة تغيرات المناخ

عارض كبير مستشاري المناخ في المملكة المتحدة كريس ستارك، بشدة الانتقادات "الانهزامية" والتي تقول ان هدف البلاد الصفري الصافي باهظ التكلفة، وحث وزارة الخزانة على متابعة الوتيرة "المتزايدة" حاليًا لإزالة الكربون.

وبحسب صحيفة "الجارديان" البريطانية، فقد حث كريس ستارك، الرئيس التنفيذي للجنة المعنية بتغير المناخ (CCC)، على صياغة النقاش حول صافي الصفر في ضوء أكثر إيجابية: "يمكن القيام بذلك" ، على حد قوله.

وقال "الأمر يستحق ذلك .. آمل أن نتمكن من الابتعاد عن التفكير في التكلفة ورؤيتها كمهمة لتحديث الاقتصاد."

وقبل عامين ، قادت المملكة المتحدة العالم في تبني هدف صافي صفر 2050 ، وهو أمر ضروري إذا كان للبشرية أي فرصة للحفاظ على التدفئة العالمية عند المستوى الآمن نسبيًا من 1.5 درجة مئوية إلى 2 درجة مئوية.

وفي ديسمبر الماضي ، حددت اللجنة المعنية بتغير المناخ خمس طرق للوصول إلى هذا الهدف ، والذي سيتعين على مجلس الوزراء تحديده قريبًا قبل قمة المناخ "كوب 26" Cop26 في جلاسكو المقررة في خريف العام الجاري.

لكن في الأسابيع الأخيرة ، كانت هناك موجة من الانتقادات من قبل المعلقين اليمينيين بأن التكاليف باهظة للغاية ، مما سلط الضوء على جانب النقاش الذي ستعود وزارة الخزانة إليه.

وقال ستارك إنه من الضروري لوزير الخزانة البريطاني، ريشي سوناك ، أن يوافق على خطة الحكومة الصافية للصفر لأن مراجعته للإنفاق ستشكل آفاقها.

وقال عن المحادثات الوزارية "هناك بعض القرارات الكبيرة التي يجب اتخاذها هناك، لا يمكننا الاستمرار في المضي قدما في كل هذا، فالوتيرة المتزايدة التي شهدناها في بعض السياسات خلال الأشهر الـ 12 الماضية لن تقضي عليها، هذه لحظة مهمة، تلك اللحظة قادمة قبل قمة Cop26، سيكون هناك الكثير من التركيز على ما تحتويه هذه الإستراتيجية".

واعترف بأن بعض الانتقادات الأخيرة الموجهة إلى شركة اتحاد المقاولين كانت "غير سارة" لكنه رحب بالمناقشة حول كيفية الانتقال إلى صافي الصفر.

وقال"آمل أن تكون هناك معركة حول طاولة مجلس الوزراء لأنه يتعين عليهم امتلاكها".

لكنه دعا إلى ضرورة تغيير السرد إلى رسالة أكثر تفاؤلاً تعكس النجاح حتى الآن في خفض تكلفة أسعار طاقة الرياح والطاقة الشمسية، والتخلص التدريجي من الفحم وفصل النمو الاقتصادي عن انبعاثات الكربون.