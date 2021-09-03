حملة مكبرة لرفع الإشغالات وتطهير الشوارع بشبرا الخيمة في القليوبية

شنت الأجهزة التنفيذية بحى شرق شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، برئاسة اللواء هشام رفعت، رئيس بحملة مكبرة للمرور في الشوارع والطرق والميادين لتحريرها من الإشغالات والتعديات على حرم الطرق والشوارع لتسيير حركة المرور وراحة المواطنين وفرض هيبة الدولة على الجميع دون وساطة أو محسوبية.

وأسفرت الحملة عن رفع عشرات الإشغالات من الشوارع والطرق وضبط افتتاح أنشطة تجارية بشارع 135 دون الحصول على تراخيص من المحافظة والتسبب فى إحداث إشغالات تعطل حركة المرور وسير المواطنين، فضلا عن ضبط مقهى مخالف بشارع ترعة الشابورى بشبرا الخيمة.

وأكد اللواء هشام رفعت، رئيس حى شرق شبرا الخيمة، في تصريحات صحفية، أنه تم وضع خطة للقضاء على كافة مشكلات حى شرق شبرا الخيمة وأهمها رفع القمامة والإشغالات لتحسين درجة الرضا بين المواطنين والتى نعمل على حلهما حاليا من خلال السعى فى توافر المعدات والإمكانيات اللازمة للقيام بالمهام بالتعاون مع المسئولين وأجهزة الأمن وشرطة المرافق المتعاونين بشكل كبير معنا فى تنفيذ سيادة القانون وفرض هيبة الدولة وراحة وخدمة المواطنين.

وأوضح رفعت، أنه يتم التنويه والتنبيه قبل اتخاذ أى إجراء حفاظا على المواطنين من أى أضرار، مشيرا إلى أنه لا تهاون مع جميع المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال أصحابها دون وساطة أومحسوبية إطلاقا، فضلا على تشكيل لجنة للمتابعة والمرور المستمر بهدف دع كل مخالف أو كل من تسول له نفسه بمخالفة قائلا: “فرض هيبة الدولة مسئوليتنا وتحسين درجة رضاء جموع المواطنين مسئوليتنا جميعا تجاه تبنى وتعمر وتغير وجه الحياه فى كل مكان”.