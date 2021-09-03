ضبط 5 أطنان رنجة فاسدة في حملة للطب البيطري بالغربية

كلف الدكتور حاتم كمال أنور مدير مديرية الطب البيطري، لجنة من أطباء التفتيش على اللحوم بالتنسيق مع مباحث تموين الغربية للقيام بحملة تفتيشية بنطاق المحافظة، وذلك تنفيذاً لتوجيهات طارق رحمي محافظ الغربية بتشديد الرقابة على الأسواق وخاصةً المنتجات ذات المنشأ الحيواني.

وأسفرت الحملة عن تحرير محضرين مخالفين بإجمالي مضبوطات 5 أطنان و160 كجم أسماك رنجة غير صالحة للاستهلاك الآدمي، كما تم التحفظ على المضبوطات وتحريزها واتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة لحين العرض على النيابة العامة المختصة وصدور قرارها.

وشدد محافظ الغربية على استمرار جهود المديريه بالغربية لإحكام الرقابة البيطرية على الأسواق وكافة المنتجات الغذائية ذات الأصل الحيواني ، وذلك حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين.

وفي سياق منفصل، أعلن الدكتور عبدالناصر حميدة، وكيل وزارة الصحة بمحافظة الغربية، عن غلق 99 منشأة غذائية غلقًا إداريا وإيقاف تشغيل، وإعدام ٤٠٠ كيلو أغذية وعصائر تالفة وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، وضبط ١٤ طنا و٥٥٣ كيلو أغذية متغيرة في الخواص الطبيعية، وجبن منتهية الصلاحية، و٦٥٤ لتر زيوت وخل صناعي.

كما تم تم تحرير ٧١٩ محضرا خلال الحملات المكثفة على مدار أسبوع بدائرة مركز كفر الزيات بمحافظة الغربية، وذلك لتقديم غذاء صحي آمن من المزرعة إلى المائدة لدى كل مواطن.

جاء ذلك بناء على توجيهات وزيرة الصحة والسكان الدكتورة هالة زايد، ومحافظ الغربية الدكتور طارق راشد رحمي، وهيئة الرقابة الإدارية، بضرورة تشديد الرقابة والمرور على أماكن تداول الأغذية.

ومر الدكتور محمد شكر مدير عام الطب الوقائي، بتكليف فريق مراقبة الأغذية برئاسة الشناوي نجم مراقب عام الأغذية، تحت إشراف الدكتورة فاطمة يوسف، على أماكن تداول الأغذية بدائره مركز كفر الزيات، بالتنسيق مع مراقبى ومفتشي الأغذية من مكتب مراقبة الأغذية بالإدارة الصحية بكفر الزيات.

وجرى المرور على ٤٩٤ منشأة غذائية (مصانع- ثلاجات- محلات عامة- مطاعم)، وسحب ١٠٣٤ عينة أغذية متنوعة لتحليلها بالمعامل المركزية.

من جانبه، شدد الدكتور عبدالناصر حميدة وكيل الوزارة، على تكثيف هذه الحملات خصوصا في المحلات التي تفتقد للاشتراطات الصحية السليمة، وأنه لا بد من مواجهة تلك الأماكن التي لا تعبأ بصحة المواطن، وتكون سببًا في نقل الكثير من الأمراض.