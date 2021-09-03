بعد معاناة هند صبرى منه.. ما الأثر النفسى للطلاق على الأطفال؟

بإطلالة راقية وناعمة للغاية، أحلت هند صبري ضيفة في برنامج "السيرة" مع الإعلامية وفاء الكيلاني مساء أمس، وتحدثت خلال الحلقة عن تأثير انفصال والديها عليها نفسيًا، خاصة أنها كانت فتاة مُدللة، وظلت فترة طويلة تلوم على والدها التفكك الأسري الذي عانت منه.

«يوم انفصال والديّ كنتُ في المدرسة ورجعت البيت ماما قالت لي باباكي مش راجع تاني، بعدها قاطعت أبي ولم أرد على اتصالاته رغم محاولاته الحديث معى وعاتبته كثيرا، وقولتله منذ 4 سنوات تقريبا المشكلة مش في الانفصال المشكلة إزاي حصل الانفصال، لأنه في النهاية الانفصال حلال، لكن شعرت وقتها بأن عالمي قد انهار» هكذا قالت هند في البرنامج.

واستكملت: «أصعب مراحل حياتها هي لحظة انفصال والديها قبل امتحانات الثانوية العامة بأسبوعين، وذهبت للامتحان وحصلت على تقدير امتياز».

ويعاني عدد متزايد من الأطفال في جميع أنحاء العالم من عدم الاستقرار الأسري بسبب الطلاق أو انفصال الوالدين لذا يقدم الدستور أثر الانفصال على الصحة النفسية للطفل.

السنة الأولى هي الأصعب:

كما قد تتوقع، وجدت الأبحاث أن الأطفال يعانون أكثر من غيرهم خلال السنة الأولى أو الثانية بعد الطلاق ومن المحتمل أن يعاني الأطفال من الضيق والغضب والقلق وعدم التصديق، لكن يبدو أن العديد من الأطفال يتعافون لقد اعتادوا على التغييرات في روتين حياتهم اليومية وأصبحوا مرتاحين مع ترتيبات معيشتهم ومع ذلك لا يبدو أن البعض الآخر يعود إلى الوضع الطبيعي أبدًا قد تعاني هذه النسبة الصغيرة من الأطفال من مشاكل مستمرة وربما تستمر مدى الحياة بعد طلاق والديهم.

الأثر العاطفي للطلاق:

يخلق الطلاق اضطرابًا عاطفيًا لجميع أفراد الأسرة ولكن بالنسبة للأطفال، يمكن أن يكون الموقف مخيفا ومربكا ومحبطًا، وغالبًا ما يكافح الأطفال الصغار لفهم سبب وجوب الانتقال بين منزلين قد يشعرون بالقلق من أنه إذا توقف آباؤهم عن حب بعضهم البعض يومًا ما فقد يتوقف آباؤهم عن حبهم، قد يشعروا بالقلق من أن الطلاق هو خطأهم قد يخشون أنهم أساءوا التصرف أو قد يفترضون أنهم فعلوا شيئًا خاطئًا.

كما يؤثر الطلاق أيضًا على علاقة الطفل مع الوالد الحاضن غالبًا الأمهات غالبًا ما يبلغ مقدمو الرعاية الأولية عن مستويات أعلى من التوتر المرتبط بالوالدية الوحيدة وأشارت دراسة نشرت عام 2013 إلى أن الأمهات غالبًا ما يكن أقل دعمًا وأقل حنانًا بعد الطلاق بالإضافة إلى ذلك يصبح انضباطهم أقل اتساقًا وأقل فاعلية.

بالنسبة لبعض الأطفال لا يعتبر انفصال الوالدين هو الجزء الأصعب ولكن الضغوط المصاحبة هي التي تجعل الطلاق أكثر صعوبة من تغيير المدارس والانتقال إلى منزل جديد، والعيش مع أحد الوالدين فقط والمصاعب المالية الشائعة بعد الطلاق.

أمراض عقلية:

يزيد الطلاق من خطر الإصابة بمشاكل الصحة العقلية لدى الأطفال والمراهقين، بغض النظر عن العمر والجنس والثقافة، يعاني أطفال الوالدين المطلقين من مشاكل نفسية متزايدة.

يؤدي الطلاق إلى اضطراب في التكيف عند الأطفال يزول في غضون بضعة أشهر، ولكن وجدت الدراسات أيضًا أن معدلات الاكتئاب والقلق أعلى لدى الأطفال من الآباء المطلقين.

مشاكل السلوك:

يعاني الأطفال في العائلات المطلقة من مشاكل خارجية أكثر، مثل اضطرابات السلوك، والانحراف، والسلوك الاندفاعي مقارنة بالأطفال من العائلات ذات الوالدين﻿ بالإضافة إلى المشكلات السلوكية المتزايدة، قد يواجه الأطفال أيضًا مزيدًا من الصراع مع أقرانهم بعد الطلاق.

ضعف الأداء الأكاديمي:

الأطفال من العائلات المطلقة لا يؤدون دائمًا أداءً أكاديميًا جيدًا ومع ذلك، أشارت دراسة إلى أن الأطفال من العائلات المطلقة يميلون إلى مواجهة مشاكل في المدرسة إذا كان الطلاق غير متوقع.

الوالد المشارك بسلام:

ثبت أن الخلاف الشديد بين الوالدين يزيد من معاناة الأطفال تم ربط العداء العلني مثل الصراخ والتهديد بنذر بمشاكل سلوكية لدى الأطفال، ﻿لكن التوتر البسيط قد يزيد أيضًا من ضيق الطفل بجل ابتعاد الاطفال عن الخلافات بشكل نهائي.

تجنب وضع الأطفال في المنتصف:

إن مطالبة الأطفال باختيار الوالد الذي يفضلونه أكثر أو إرسال رسائل إليهم للآباء الآخرين ليس مناسبًا الأطفال الذين يجدون أنفسهم عالقين في الوسط هم أكثر عرضة للإصابة بالاكتئاب والقلق.

حافظ على علاقات صحية:

قد يساعد التواصل الإيجابي ودفء الوالدين وانخفاض مستويات النزاع الأطفال على التكيف مع الطلاق بشكل أفضل لقد ثبت أن العلاقة الصحية بين الوالدين والطفل تساعد الأطفال على زيادة احترام الذات وتحسين الأداء الأكاديمي بعد الطلاق.

قم بتمكين أطفالك:

الأطفال الذين يشكون في قدرتهم على التعامل مع التغييرات وأولئك الذين يرون أنفسهم ضحايا لا حول لهم ولا قوة هم أكثر عرضة لمشاكل الصحة العقلية، علمي طفلك أنه على الرغم من صعوبة التعامل مع الطلاق إلا أنه يتمتع بالقوة العقلية للتعامل معه.

ساعد الأطفال على الشعور بالأمان:

الخوف من الهجر والمخاوف بشأن المستقبل يمكن أن يسبب الكثير من القلق لكن مساعدة طفلك على الشعور بالحب والأمان والأمان لا يمكن أن يقلل من التشبث فحسب، بل يقلل أيضًا من مخاطر الإصابة بمشكلات الصحة العقلية.