برلماني: مصر حريصة على وحدة ليبيا وموقفها أفسد مخططات القوى الطامعة

قال النائب عرفه صالح، عضو مجلس النواب، إن التحرك المصري في الملف الليبي طوال الفترة الماضية، كان وما يزال موقفا سياسيًا ممتازا من الدرجة الأولى، موضحاأان مصر تنطلق في علاقاتها بليبيا من روابط الإخوة والشراكة والتعاون بين المصريين والليبيين، كشعب واحد على مدى العصور.

وأشاد صالح، في بيان له اليوم، بالموقف المصري الداعم للحكومة الليبية، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، ومساندتها لفرص التسوية السياسية والسلام في ليبيا ودعم إجراء الانتخابات الليبية المقبلة ديسمبر 2021.

وشدد عضو مجلس النواب، أن التحرك المصري القوي في الملف الليبي أوقف أطماع قوى إقليمية كانت تريد السيطرة على ليبيا ونهب مواردها وتحويلها إلى معسكر للإرهابيين والمرتزقة، لكن مصر أوقفت استمرار الحرب وعززت فرص السلام برؤيتها.

واكد أن استقبال الرئيس السيسي لرئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، وبعده رئيس الوزراء الليبي عبد الحميد الدبيبة، وتلا ذلك زيارة رئيس الوزراء مصطفى مدبولي إلى ليبيا، بتوجيهات الرئيس السيسي ثم فتح السفارة المصرية في طرابلس، كلها خطوات تؤكد على الموقف المصري الداعم لاستقرار ليبيا وازدهارها والحرص على وحدتها التامة.

وتحرص مصر على دعم ليبيا في مختلف المجالات وإعادة بناء المؤسسات بدولة الجوار المباشر، وفي هذا الإطار، التقى رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية، عبدالحميد الدبيبة، الأربعاء الماضي بالقائم بالأعمال بالسفارة المصرية لدى ليبيا تامر مصطفى.

وبحسب المكتب الإعلامي للرئاسة الوزراء، جدد السفير المصري حرص بلاده على تقديم كافة أوجه الدعم لحكومة الوحدة الوطنية وبحث السبل لتعزيزها وفتح آفاق أرحب للتعاون بين البلدين.

من جهته، أكد الدبيبة على عمق العلاقات بين البلدين، كما بحث اللقاء عدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك، والعمل على تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين.

وكان السفير المصري عقد عددا من اللقاءات الأسبوع الماضي، مع وزراء الحكومة الليبية، من بينهم وزراء الخارجية، والتخطيط، والنفط والغاز، والإسكان، والعمل، والاقتصاد، بالعاصمة طرابلس.