غدًا.. قطع المياه عن عزبة «الدرملي» ببني سويف

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي في بنى سويف، اليوم الجمعة، أنه سيتم قطع مياه الشرب عن عزبة الدرملى التابعة لمجلس قروي تزمنت مركز بني سويف، لمدة 48 ساعة وذلك اعتبارًا من 10 صباحًا غدٍ السبت، لإجراء أعمال صيانة وإصلاحات بالشبكة.

وتتقدم الشركة باعتذارها عن قطع الخدمة لإجراء بعض الإصلاحات والصيانة المطلوية بهدف رفع كفاءة الخدمة بهذا المرفق الحيوي، مناشدة المواطنين والجهات الحكومية والمنشآت الخدمية المتأثرة باتخاذ التدابير اللازمة لتوفير احتياجاتهم الأساسية من المياه خلال تلك الفترة، ، والتأكيد على الاتصال من أي تليفون أرضى على الخط الساخن 125 حال وجود شكوى بهذا الخصوص.

فيما كشف المهندس أحمد الصحصاح رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي ببني سويف، أنه لتكليفات الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف ببحث الشكوى التي رصدها قسم السوشيال ميديا بإدارة الإعلام بالمحافظة، وتضمنت الإشارة إلى تضرر الأهالي من ضعف مياه الشرب وضعفها بقرى الشراهنة والوكلية والزنيقة والزرابي في قرية الوكلية غرب بمركز الفشن حسبما ورد بالشكوى.

وأوضح «الصحصاح» أنه بالمعاينة على الطبيعة بقرية جزيرة الوكيلية بمركز الفشن ويبلغ تعداد سكانها 5061 نسمة وأنه لا يوجد أي انقطاع دائم أو متكرر بمياه الشرب وأن كميات وضغوط مياه الشرب مناسبة لاحتياجات السكان إلا في أوقات الذروة في فصل الصيف.

وأشار رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى إلى أنه تمت دراسة مقترح مد خط مياه شرب قطر 6 بوصة بطول حوالي 1.5 كم من الخط الناقل لمحطة الفشن الجديدة (القضابي) بتكلفة تقدر ينحو 700 ألف جنيه، سيتم تنفيذه فور انتهاء تنفيذ توسعات محطة الفشن الجديدة وأن توسعات محطة مياه شرب الفشن الجديدة (القضابي) بطاقة إضافية 34 ألف متر مكعب / يوم تنفيذ وتمويل الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، سيكون لها أثر إيجابي في تحسين ضغوط وكميات مياه الشرب بمنطقة الخدمة ومنها قرية جزيرة الوكيلية.