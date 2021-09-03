بريطانيا تتخلى عن مخططات الجرعة الثالثة من لقاح كورونا

قال العالم الذي يقود بحثًا رئيسيًا في الجرعات الثالثة من لقاح فيروس كورونا إنه "لا توجد حاجة ملحة تقريبًا" للمضي قدمًا في الحقن المعزز للبالغين الأصحاء، وقد يكون من الأفضل رؤية كيفية انتشار الوباء قبل اتخاذ القرار.

وحسب صحيفة "الجارديان" البريطانية، فقد قال البروفيسور ساول فاوست، كبير الباحثين في دراسة Cov-Boost التي من المتوقع أن تساعد بيانات الأسبوع المقبل في اتخاذ قرار بشأن نشر المعززات في جميع أنحاء المملكة المتحدة، إنه في الوقت الحالي قد يكون من الأفضل إعطاء الأولوية للضعفاء فقط، بمن في ذلك هؤلاء المصابون بضعف جهاز المناعة.

وفي الوقت نفسه، قال بعض العلماء إن الحقن المعزز قد يكون مفيدًا للاستخدام الروتيني حتى بين السكان الذين تم تلقيحهم بشكل كبير لتقليل انتقال كورونا، خاصة بالنظر إلى انتشار متغير دلتا.

وأمس الخميس، اقترح العلماء، بمن فيهم البروفيسور نيل فيرجسون، أنه حتى لو لم تظهر الأدلة بعد الحماية المتضائلة في التطعيم المزدوج ضد الأمراض الخطيرة والموت، فإن الحقن المعزز يمكن أن يساعد في الحد من انتشار الحالات.

وبناءً على توصية اللجنة المشتركة للتحصين (JCVI)، أُعلن يوم الأربعاء أن نصف مليون شخص يبلغون من العمر 12 عامًا وأكثر ممن يعانون من ضعف شديد في جهاز المناعة سيحصلون على جرعة ثالثة من لقاح كورونا.

ومن المتوقع الإعلان عن قرار بشأن تقديم معززات لجميع البالغين الأصحاء الأسبوع المقبل على أقرب تقدير، على الرغم من أن الأمر قد يستغرق وقتًا أطول.

وقال فاوست إن الدراسة ستساعد في الإجابة عن اللقاحات الأكثر فاعلية كحقنة ثالثة، اعتمادًا على نوع اللقاحات التي تم إعطاؤها، بدلاً من السكان الذين يجب أن يتلقوا جرعة ثالثة.

وأضاف أن اللجنة ستطلع على نتائج الدراسة المبكرة في وقت ما الأسبوع المقبل.