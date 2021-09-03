الجمعة 03 سبتمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

إسلام حافظ: «كدبة كبيرة» مستوحاة من قصة حقيقية

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صورة

قال المؤلف إسلام حافظ، مؤلف حكاية “كدبة كبيرة”، إن الحكاية عبارة عن 5 حلقات تناقش أكذوبة السوشيال ميديا وتأثيرها على حياتنا وسط دراما اجتماعية رومانسية، وعليه تقرر تسميتها باسم "كدبة كبيرة"، وهو ما نعيشه بشكل يومي عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ووصف إسلام حافظ العمل مع طاقم التمثيل المتواجد بالعمل الذي يملأه الحب والتعاون، متمنيًا أن يصل للجمهور الهدف من وراء هذه القصة، وعن تصدر التريند قال: "دي حاجة بتاعة ربنا إحنا بنعمل اللي علينا".

وأشاد حافظ بشركة المتحدة للخدمات الإعلامية "سيرنجي" وتوفيرها ميزانية كبيرة لنجاح العمل سواء داخل العمل أو ديكور خارجي، بجانب توفيرها لكافة الإجراءات الاحترازية ووضع عربة إسعاف في لوكيشن التصوير.

تناقش حكاية "كدبة كبيرة" من المسلسل، حكايات تريندات السوشيال ميديا والمشاهير والبلوجر للشباب غير العاملين وعن الشباب الذين يبحثون عن الشهرة، وتعتبر السوشيال ميديا هى العامل الوحيد لجلب الأموال وتحقيق أهدافهم، والموسم الأول من مسلسل "ورا كل باب" من إنتاج شركة سينرجى، وفكرة الكاتب يسرى الفخرانى، ويعتمد على حكايات منفصلة متصلة كل حكاية في 5 حلقات بأبطال ومؤلف ومخرج مختلفين، وتعرض على مدار أسبوع، وتدور الحكايات في إطار اجتماعي من داخل البيوت المصرية.

وتذاع حكاية "كدبة كبيرة" من مسلسل "ورا كل باب" من السبت للأربعاء في تمام الساعة التاسعة مساء، على قناة "الحياة"، والإعادة الساعة 01:00 بعد منتصف الليل، وكذلك الساعة 12:00 ظهرا.

 أبطال وصنّاع العمل الموسم الثاني من ورا كل باب حكاية "كدبة كبيرة"  هم الفنان أحمد زاهر، والفنانة هنادي مهنا، من تأليف إسلام حافظ، إخراج سميح النقاش، وإنتاج شركة "سينرجي"، مع وجود باقة من ألمع النجوم، والشباب. 

إسلام حافظ مؤلف حكاية أبطال حكاية كدبة كبيرة ورا كل باب

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وائل لطفي

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