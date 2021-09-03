الجمعة 03 سبتمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

«قومي المرأة» ببني سويف يستقبل 20 شكوى وطلب استشارات قانونية

محمد هاني غنيم
محمد هاني غنيم

ناقش الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اليوم الجمعة، تقرير فرع المجلس القومي للمرأة، بشأن جهود مكتب شكاوى المرأة  بفرع بني سويف، والتي تضمنت عدد الشكاوى والإجراءات التي تم اتخاذها وذلك خلال شهر يوليو الماضي وشملت شكاوى خاصة بالعمل والضمان الاجتماعي والأحوال المدنية وتمكين وتنفيذ أحكام ومجابهة التحرش.

وتبين من التقرير، الذي تعده نرمين محمود مقررة فرع المجلس، الإشارة إلى أن مكتب الشكاوى قد استقبل أكثر من 20 شكوى وطلب واستشارات قانونية بمختلف تصنيفاتها، والتي تنوعت ما بين شكاوى خاصة بالتضامن الاجتماعي وتوقف المعاش ومشاكل خاصة بالأحوال الشخصية وشكاوى تنفيذ أحكام خاصة بالنفقة والحضانة والرؤية، بجانب بعض شكاوى خاصة بالعنف والإيذاء البدني وغيرها.

ونجح فرع المجلس ، من خلال بعض المحامين المتطوعين،في الحصول على 8 أحكام قضائية لصالح سيدات شاكيات،والتي تنوعت ما بين تنفيذ أحكام بالحصول على نفقة وأجور وتفريق، بالإضافة إلى قيام الفرع  بتحديث قائمة المحامين المتطوعين بحسب التوزيع الجغرافي للمراكز الإدارية داخل المحافظة،لتنظيم عملية توكيلهم في القضايا لتتناسب مع كم ونوع القضية المحالة وفق التخصص المطلوب.

بالإضافة إلى مشاركة المكتب في فعاليات حملة "الأسرة أمن قومي وعقد اجتماعات ولقاءات مع الرائدات الريفيات المشاركات في الحملة ، للتوعية وعرض مستجدات القانون وتجريم الختان والتحرش وتجارة البشر وهتك العرض والضرب بمختلف أشكاله

كما تولى مكتب الشكاوى بالفرع  الدفاع عن إحدى الشاكيات (س.أ) بعد تعرضها لعملية ابتزاز  وتشهير من أحد الأشخاص حيث تم انتداب محام للحضور أثناء فتح محضر الاستدلالات بقسم الشرطة وحضور التحقيقات بالنيابة ومتابعة سير وإجراءات المحضر،إلى أن صدر قرار بضبط المتهم على ذمة القضية تمهيداُ لإحالته إلى المحاكمةـ علاوة على التنسيق مع مركز استضافة في مجال إرسال  عدد من حالات الشاكيات بلا مأوى ومتابعة  الحالات النزيلة بالمركز وفحص شكاوهن لاتخاذ الإجراءات اللازمة لحلها والوقوف عليها.

وأثنى الدكتور محمد هاني غنيم بنى سويف على جهود فرع المجلس القومي للمرأة بالمحافظة في مجال خدمة قضايا المرأة  والتي تشمل المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والقانونية بجانب الجهود المتعلقة بمعالجة القضايا والظواهر السلبية بالمجتمع من خلال التعاون والتنسيق مع شركاء التنمية بالمحافظة، والسعي لتحفيز المرأة السويفية وتشجيعها على المشاركة البناءة في مختلف المناحي وتأهيلها ثقافيا وعلميا ومجتمعيا واقتصاديا.

مؤكدًا أن الدولة نفذت خطوات هامة في مجال إتاحة الكثير من السبل لتتبوأ المرأة مكانتها الأفضل في مختلف المجالات.

بني سويف المجلس القومي للمرأة تنفيذ أحكام الرائدات الريفيات شكاوى المرأة

رئيس التحرير

وائل لطفي

قناة السويس على قضبان

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