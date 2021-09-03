الجمعة 03 سبتمبر 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حبس مسجل خطر لاتهامه بسرقة سائق بالإكراه في الخليفة

حبس مسجل
حبس مسجل

قررت النيابة العامة بجنوب القاهرة، حبس مسجل خطر، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بسرقة سائق بالإكراه بمنطقة الخليفة، وطالبت النيابة رجال المباحث بقسم شرطة الخليفة بسرعة التحريات حول المتهم للوقوف على نشاطه لاستكمال التحقيقات، ووجهت له تهمة السرقة بالإكراه.

تعود الواقعة عندما تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة الخليفة والمعينة لملاحظة الحالة الأمنية بدائرة القسم من ضبط أحد الأشخاص، مقيم بدائرة القسم "له معلومات جنائية" وبحوزته (هاتف محمول- مبلغ مالى- سلاح أبيض "سكين").

بمناقشته اعترف بسرقة المضبوطات من أحد قائدى مركبات "التوك توك" كرهاً عنه تحت تهديد السلاح الأبيض المضبوط بحوزته، وأثناء الفحص حضر للقسم سائق مركبة "توك توك"، مقيم بدائرة قسم شرطة مصر القديمة وتعرف على المتهم، وقرر بأنه حال سيره بالمركبة بدائرة القسم استوقفه المتهم المضبوط وطلب منه توصيله إلى إحدى الأماكن بدائرة القسم، وفور وصولهما فوجئ بقيام المتهم بتهديده بالسلاح الأبيض المضبوط بحوزته محاولاً الاستيلاء منه على المركبة قيادته وما بحوزته من متعلقات، إلا أنه تمكن من الانحراف بها مما أدى إلى انقلابها، فاستولى منه المتهم على الهاتف المحمول والمبلغ المالى المُشار إليهما.

وبمواجهة المتهم بما جاء بأقوال المجنى عليه أيدها، واعترف بارتكاب الواقعة، َتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وأخطرت النيابة للتحقيق.

النيابة العامة القاهرة حبس مسجل خطر سرقة سائق

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وائل لطفي

قناة السويس على قضبان

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