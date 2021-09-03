حقيقة فيديو إطلاق الرصاص بمشاجرة فى سوهاج

كشفت أجهزة الأمن ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" لقيام عدد من الأشخاص بإطلاق أعيرة نارية بدائرة مركز شرطة البلينا بمديرية أمن سوهاج، وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما يتم تداوله على صفحات موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وبالفحص تبين أن مقطع الفيديو خاص بواقعة مشاجرة سابقة خلال شهر يوليو الماضى، حيث نشبت بين طرف أول (3 أشخاص "إثنين منهم مصابان بطلقات نارية")، طرف ثانى (4 أشخاص "أحدهم مصاب بطلق نارى") تعدى خلالها كلا الطرفان على الآخر بالضرب وإطلاق الأعيرة النارية، ما أسفر عن الإصابات المنوه عنها، وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج بقيادة اللواء محمد زين من ضبط طرفى المشاجرة وبحوزتهم (2 بندقية آلية)، كما نتج عن المشاجرة إصابة (طفلة "تنتمى للطرف الأول") بجروح، وبمواجهة الطرفين تبادلا الاتهامات فيما بينهما وتعدى كل منهما على الآخر، وإحداث الإصابات المنوه عنها بسبب خلافات الجيرة.