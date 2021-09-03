تقديم الهدايا باليد اليمنى.. أهم عادات الزواج في لبنان

بعد تصدر هاشتاج «تزوجنى بدون مهر» تريند مواقع التواصل الاجتماعي، لحل مشكلة العنوسة في لبنان، يقدم «الدستور» تقريرا عن أهم عادات الزواج في لبنان:

الترحاب:

يعرف عن الشعب اللبناني أنه مضياف بشكل كبير وبرد التحية مضاعفة لمن يلقيها عليه، وفي أفراحهم يقدمون كل مايمكن تقديمه للمعازيم من مأكولات ومشروبات وحلويات حتى يكونوا رحبوا بهم لأفصى درجة ممكنة.

بعد انتهاء الفرح:

بعد انتهاء حفل الزفاف يقوم العروسان بالتوجه إلى المنزل مع المدعوين، وتملأ زغاريد النساء المكان ويرش عليهم الأزهار والأرز والعطور.

الخميرة:

قبل دخول العروسة للمنزل للمنزل تعطيها حماتها قطعة "خميرة" تلصقها على عتبة الباب كفال خير وبركة، وتضع فيها قطعة نقود وحبة قمح وخرزة زرقاء، وبعد ذلك تدخل العروس بظهرها إشارة منها انها لن تخرج أبداً من هذا الباب إلا على قبرها.

الاسبوع الاول:

بعد انتهاء الفرح يظل المهنئون يتوافدون على منزل العروسين لمدة اسبوع وتقدم لهم العروس المأكولات والمشروبات وجميع انواع الحلويات.

ردة الرجل:

من اهم العادات في لبنان هى أن يزور أهل العريس مع العروسين، أهل العروسة في زيارة تقليدية تعرف بـ"ردة الرجل" بعد الاسبوع الاول من الزواج، وفيها تقام حلقة رقص ودبكة وتقدم فيها اشهى انواع الحلويات الشامية ويتعمد أهل العريس أخذ ثلاثة أغراض من المنزل بسرية، وتتفقد والدة العروسة منزلها فتكتشف ما فقد من أغراض.

الملابس:

يجب في الفرح ارتداء الملابس التقليدية الريفية، وتشمل الفساتين الطويلة الفضفاضة ذات الألوان الزاهية المطرزة للنساء، والسترات ذات الزخارف المتألقة والألوان الزاهية للرجال، والسراويل السوداء التي تكون ممتلئة وفضفاضة من الخصر إلى الركبة، ثم تصبح ضيقة من الركبة إلى القدم مع القبعة القصيرة التقليدية ذات الفرو البني مخروطية الشكل.

الهدايا:

يجب بجانب تقديم الهدايا للعروسين في زياتهم تقديم بوكيه ورد كبير يتكون من التوليب الابيض او النرجس او البنفسج كرمز للاستمرارية في الزواج والبهجة.

اليد اليمنى:

يجب تقديم الهدايا باليد اليمنى أو كلتا اليدين، ولكن يفضل عدم تقديمها نهائيا باليد اليسرى.