«البيئة والمسطحات» تضبط 64 قضية في 24 ساعة

وجهت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات عدة حملات تفتيشية مُكبرة لضبط كافة المخالفات والقضايا المتنوعة بنطاق محافظة الفيوم أسفرت جهودها عن ضبط 64 قضية.

تمكنت الجهود في مجال حماية الثروة الزراعية من ضبط 9 قضايا لعدد من (الشركات ، المصانع ، المدشات ، المخازن) تعمل بدون ترخيص، وضبط خلالها كميات كبيرة من الأسمدة والمخصبات الزراعية والأعلاف الحيوانية بدون ترخيص ومجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية بالمخالفة لقانون حماية مستلزمات الإنتاج الزراعى والحيوانى .. بنطاق مديرية أمن الفيوم.

وفى مجال حماية الثروة السمكية تم ضبط 25 قضية متنوعة بالمخالفة لقانون الصيد بنطاق مديرية أمن الفيوم، وفى مجال الملاحة حماية نهر النيل والمجارى المائية ومنافع الرى والصرف تم ضبط 30 قضية تلوث نهر النيل والمجارى المائية بالمخالفة لقانون حماية نهر النيل بنطاق مديرية أمن الفيوم.