مجموعة صينية تستثمر أكثر من 15 مليار دولار لدعم الرخاء المشترك

أعلنت مجموعة علي بابا الصينية، استثمار 100 مليار يوان (15.5 مليار دولار) بحلول عام 2025 لدعم "الرخاء المشترك"، لتصبح بذلك أحدث شركة عملاقة تتعهد بدعم المبادرة التي يقودها الرئيس الصيني شي جين بينج.

وذكرت صحيفة "الجارديان" البريطانية، أن مبادرة الرئيس الصيني تسعى لتشجيع الشركات على تقاسم الثروة كجزء من الجهود المبذولة لتخفيف عدم المساواة في ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

وأشارت الصحيفة أنه كان من بين الشركات الأخرى التي أصدرت إعلانات مماثلة: تنسنت هولدنجز، التي تعهدت أيضًا بتقديم 100 مليار يوان، وشركة جيلي للسيارات.

ونقلت الصحيفة عن مصادر أن استثمار علي بابا سيوجه نحو مجالات مثل الإعانات المقدمة للشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم وتحسين الحماية التأمينية للعاملين في اقتصاد الوظائف المؤقتة مثل السعاة وسائقي سيارات الأجرة.

وأكدت مجموعة على بابا، أنها ستؤسس أيضا "صندوق تنمية الرخاء المشترك" بقيمة 20 مليار يوان.

وكانت على بابا ومنافسيها من شركات التكنولوجيا هدفًا لحملة حكومية تنظيمية واسعة النطاق بشأن قضايا تتراوح من السلوك الاحتكاري إلى حقوق المستهلك. وتم تغريم علي بابا بمبلغ قدره 2.75 مليار دولار في أبريل بسبب انتهاكات الاحتكار.

ومن جهة أخري، ذكرت تقارير، بأن الصين تعتزم إقامة مشروع ضخم لطاقة الرياح والطاقة الشمسية بقوة 400 جيجاوات، وهو ما من شأنه أن يعيد رسم خريطة الطاقة العالمية ويزيد من قدرة الطاقة المتجددة، كما هو الحال في جميع أنحاء أوروبا في الوقت الحالي.

ويقول تشو يو،المحلل في شركة "تشاينا ميرشانتس سيكيوريتيز كو"، في مذكرة تمت مناقشتها على نطاق واسع في وسائل الإعلام المحلية أمس الخميس، إن المشروع سيكون مقره في المناطق الصحراوية وعلى مقربة من خطوط الكهرباء ذات الجهد العالي الفائق لمسافات طويلة.

وتشير وكالة "بلومبرج" للأنباء إلى أن المشروع سيقام على الأرجح غربي الصين، حيث من المقرر أن تساهم خطوط الطاقة الحالية والمستقبلية في ربط مشاريع الطاقة المتجددة بمراكز الطلب في الشرق.