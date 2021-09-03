قافلة طبية جديدة من «مستقبل وطن» لأهالى كفر العجايزة بالمنوفية

نظم صباح اليوم الجمعة، النائب سامر التلاوى أمين حزب مستقبل وطن بالمنوفية، والنائبة هناء سرور عضو لجنة الصحة بمجلس النواب وعضو الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن القافلة الطبية المجانية الثالثة على التوالي لأهالى مركز شبين الكوم، بقرية كفر العجايزة بالتعاون مع المهندس محمد خيرة رئيس مجلس إدارة جمعية رعاية مرضى الكبد.

قافلة طبية جديدة من «مستقبل وطن

وأوضحت النائبة هناء سرور أن القافلة الطبية في تخصصات الباطنة والصدر والعظام والأطفال والرمد والجلدية والنساء وقياس الضغط والسكر والكشف بالسونار، وصرف ادوية مجانية وتحويل الحالات للمستشفيات العامة والمركزية والمتخصصة بتوصية من السادة النواب.

قافلة طبية جديدة من «مستقبل وطن

وأكدت النائبة هناء سرور، أن القوافل الطبية استمرارا لتضافر الجهود بين مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الخيرية والأحزاب مع مبادرة فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية "حياة كريمة" مشيرة الى أن القوافل برعاية معالي اللواء ابراهيم أبوليمون محافظ المنوفية.

قافلة طبية جديدة من «مستقبل وطن

وأشارت النائبة هناء سرور أنها تحرص على التواجد بين المواطنين خلال القافلة الطبية للاستماع إلى مطالبهم، وتلبية احتياجاتهم بحيث يكون يوم الجمعة بمثابة لقاء جماهيرى لاهالى كل قرية، بالإضافة ليوم السبت من كل اسبوع في مقرها بشارع صبرى أبوعلم بشبين الكوم .

وأضاف علاء زيتون مدير مكتب النائب سامر التلاوى أن موعد اللقاء الجماهيرى للنائب سامر التلاوى يوم الأربعاء من كل أسبوع.

قافلة طبية جديدة من �مستقبل وطن

قافلة طبية جديدة من �مستقبل وطن

قافلة طبية جديدة من �مستقبل وطن

قافلة طبية جديدة من �مستقبل وطن