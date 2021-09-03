الجمعة 03 سبتمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

قافلة طبية جديدة من «مستقبل وطن» لأهالى كفر العجايزة بالمنوفية

قافلة طبيه برعاية
قافلة طبيه برعاية مستقبل وطن

نظم صباح اليوم الجمعة، النائب سامر التلاوى أمين حزب مستقبل وطن بالمنوفية، والنائبة هناء سرور عضو لجنة الصحة بمجلس النواب وعضو الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن القافلة الطبية المجانية الثالثة على التوالي لأهالى مركز شبين الكوم، بقرية كفر العجايزة بالتعاون مع المهندس محمد خيرة رئيس مجلس إدارة جمعية رعاية مرضى الكبد.

 

قافلة طبية جديدة من «مستقبل وطن

وأوضحت النائبة هناء سرور أن القافلة الطبية في تخصصات الباطنة والصدر والعظام والأطفال والرمد والجلدية والنساء وقياس الضغط والسكر والكشف بالسونار، وصرف ادوية مجانية وتحويل الحالات للمستشفيات العامة والمركزية والمتخصصة بتوصية من السادة النواب.

قافلة طبية جديدة من «مستقبل وطن

وأكدت النائبة هناء سرور، أن القوافل الطبية استمرارا لتضافر الجهود بين مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الخيرية والأحزاب مع مبادرة فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية "حياة كريمة" مشيرة الى أن القوافل برعاية معالي اللواء ابراهيم أبوليمون محافظ المنوفية. 

قافلة طبية جديدة من «مستقبل وطن

وأشارت النائبة هناء سرور أنها تحرص على التواجد بين المواطنين خلال القافلة الطبية للاستماع إلى مطالبهم، وتلبية احتياجاتهم بحيث يكون يوم الجمعة بمثابة لقاء جماهيرى لاهالى كل قرية، بالإضافة ليوم السبت من كل اسبوع في مقرها بشارع صبرى أبوعلم بشبين الكوم .

وأضاف علاء زيتون مدير مكتب النائب سامر التلاوى أن موعد اللقاء الجماهيرى للنائب سامر التلاوى يوم الأربعاء من كل أسبوع.

قافلة طبية جديدة من �مستقبل وطن
قافلة طبية جديدة من �مستقبل وطن
قافلة طبية جديدة من �مستقبل وطن
قافلة طبية جديدة من �مستقبل وطن
قافلة طبية جديدة من �مستقبل وطن
قافلة طبية جديدة من �مستقبل وطن
قافلة طبية جديدة من �مستقبل وطن
قافلة طبية جديدة من �مستقبل وطن
قافلة طبية جديدة من �مستقبل وطن
قافلة طبية جديدة من �مستقبل وطن
جديدة حزب مستقبل وطن المركزى مستشفيات رئيس الجمهورية صرف صباح مواطن

رئيس التحرير

وائل لطفي

قناة السويس على قضبان

الأكثر قراءة

لينك مباشر| رابط نتيجة التظلمات 2021 برقم الجلوس لطلاب الثانوية العامة

موعد فتح الطيران بين مصر والسعودية للعاملين والمسافرين والشروط

لأول مرة منذ 9 سنوات.. سعر الغاز الطبيعي يتخطى حاجز الـ4.5 دولار

ضبط تشكيل عصابى تخصص فى تزوير المستندات والمحررات الرسمية بكفر الشيخ

«الطيران المدني» تخاطب نظيرتها الكويتية لتحديد السعة المقعدية للرحلات

«الداخلية» تداهم 9 مصانع وشركات لإنتاج المنتجات المغشوشة في 3 محافظات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

مصر.. الأردن.. ودولة فلسطين

د. محمد عفيفي

ذكرى الثورة العرابية

حسين دعسة

ركائز سياسية لما بعد القمة الثلاثية بالقاهرة

مريم حسن

أن نثق بما نراه.. كيف غيرت الفوتوغرافيا حياتنا.. نساء الظل 2

الحسين عبدالرازق

خروج الأمريكان من بلاد الأفغان!

مؤمن المحمدي

بيبو بيبو

مدحت بشاى

الحوار الإيجابى الفريضة الغائبة!

عبد الرحيم طايع

قادة السوشيال ميديا

صور

حفل بهاء سلطان ونانسي عجرم في مارينا

ختام مهرجان القلعة

حفل نسمة محجوب في محكى القلعة

محطة تل أبيب

المزيد

"مُفجر الأحذية"..كيف أحبط الـCIA هجمات القاعدة على إسرائيل بعد 11 سبتمبر؟

ثانى هجوم فى أسبوعين.. تفاصيل القصف الإسرائيلى ضد سوريا

الجيش الإسرائيلى: صاروخ سورى مضاد للطائرات اخترق الأراضى الإسرائيلية