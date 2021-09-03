الجمعة 03 سبتمبر 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

تعقيم وتطهير ديوان ومبانى ومنشآت «الرى»

مواجهة كورونا بوزارة
مواجهة كورونا بوزارة الرى

تتخذ وزارة الموارد المائية والري جميع التدابير والإجراءات اللازمة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، في مختلف الهيئات والمصالح والإدارات التابعة لها على مستوى الجمهورية، مع استمرار العمل الميداني وحصر العمل المكتبي على الضرورات، بالإضافة إلى تعقيم  مبنى الوزارة بالكامل حفاظا على صحة العاملين والمترددين. 

قامت أجهزة الوزارة المعنية، اليوم الجمعة، بحملات مكثفة فى جميع المبانى والمنشآت التابعة للوزارة للتعقيم ، واتخاذ  الإجراءات الوقائية للحماية من فيروس كورونا المستجد، حيث تم تطهير وتعقيم  مبنى الوزارة بالكامل ومحيطه وجراجات السيارات التابعة له والإدارات المختلفة، بالإضافة إلى المكاتب الإدارية وغرف الاجتماعات والمداخل والجراجات والمصاعد الكهربائية ودورات المياه بجميع أدوار المبنى. 

وشددت وزارة الموارد المائية والري، على ضرورة متابعة إجراءات النظافة والتعقيم باستخدام المطهرات بمعرفة الدفاع المدني وشئون المقر، مؤكدة الالتزام بارتداء الكمامات لكافة العاملين والمترددين على الوزارة تطبيقا لقرارات اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا المستجد بمجلس الوزراء حفاظا على صحة العاملين فى بداية الموجة الرابعة. 

 

حماية وزارة اجراءات العاملين مشروعات المشروعات القومية فيروس كورونا المستجد كمامات

رئيس التحرير

وائل لطفي

قناة السويس على قضبان

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