بولندا توافق على استقبال 500 لاجئ أفغانى

قال "ميشاو دوورتشيك" كبير مساعدي رئيس الوزراء البولندي "ماتيوز موراوسكي"، إن بلاده وافقت على استقبال 500 مواطن أفغاني لمدة ثلاثة أشهر كبادرة تضامن مع حلفائها.

وأضاف دوورتشيك - في تصريحات نقلها راديو "بولندا"، اليوم الجمعة - أن المجموعة تضم أشخاصا عملوا مع حلف شمال الأطلسي (الناتو) خلال مهمته التي استمرت 20 عاما في أفغانستان، مشيرا إلى أنه من المقرر أن يظل خمسون منهم في بولندا، بينما سيتوجه الباقون إلى وجهات أخرى خلال الربع المقبل من العام.

وأشار دوورتشيك إلى أنه من المقرر أن يصل الجزء الأول من المجموعة إلى مدينة "بوزنان" الواقعة غربي بولندا في وقت لاحق اليوم، بينما سيصل الآخرون خلال الأيام القليلة المقبلة، حيث سيتم توفير سكن لهم في مدينتي "بوزنان" و"لوبلن" الواقعة شرقي البلاد.

وفي وقت سابق، أعلن نائب وزير الخارجية البولندي، مارسين برزيداتش، أن بلاده قامت بإجلاء 450 شخصًا من أفغانستان حتى الآن، تزامنًا مع عودة رحلة الإجلاء الثامنة إلى العاصمة "وارسو".

وقال برزيداتش- في تصريحات أدلى بها لوسائل إعلامية محلية حسبما ذكر راديو بولندا- إنه كان من المتوقع أن تصل طائرة الإجلاء الثامنة وعلى متنها 70 شخصًا، في وقت سابق اليوم، قادمة من العاصمة الأفغانية “كابول”، فيما قال كبير مساعدي رئيس الوزراء البولندي، ميشال دورتشيك، إنه تأخر موعد وصول الطائرة نظرًا لـ"الوضع الصعب الجاري على الأرض في أفغانستان".

وأضاف دورتشيك أن هناك طائرة أخرى في طريقها إلى كابول لإجلاء مزيد من الأشخاص.

وأشار دورتشيك إلى أن رحلات الإجلاء المستقبلية من أفغانستان سيتم تحديدها وفقا للوضع السياسي في كابول.

يذكر أن أكثر من 18 ألف شخص تم إجلاؤهم من أفغانستان منذ سيطرة حركة طالبان على كابول، في 15 أغسطس الماضي، وفقا لما أعلنته منظمة حلف شمال الأطلسي، تزامنًا مع عودة رحلة الإجلاء الثامنة إلى العاصمة "وارسو".