الجمعة 03 سبتمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط صاحب شركة لإلحاق العمالة بالخارج للنصب فى العجوزة

ضبط صاحب شركة
ضبط صاحب شركة

نجحت وزارة الداخلية في ضبط صاحب شركة لإلحاق العمالة بالخارج واستغلالها فى ممارسة أعمال النصب والاحتيال على المواطنين، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة برئاسة اللواء دكتور علاء عبدالمعطي مساعد الوزير واللواء محمد عبدالله مدير الإدارة، من (إحدى السيدات، مقيمة بدائرة مركز شرطة بنى سويف) بتعرضها لواقعة احتيال من قِبل مسئولى شركة لإلحاق العمالة المصرية بالخارج والاستيلاء منها على مبلغ مالى بزعم تسفيرها للعمل بدولة عربية دون الوفاء بذلك.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تأكدت صحة الواقعة، وتبين قيام (مدير الشركة المشار إليها – كائنة بدائرة قسم شرطة العجوزة بالجيزة) بممارسة نشاط احتيالي واسع النطاق فى الإستيلاء على أموال الشباب من راغبى السفر للخارج بزعم توافر فرص عمل لهم بدولة عربية بمهن مختلفة ومرتبات مجزية، وقام بالإعلان على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" طالباً ممرضات للعمل بتلك الدولة مقابل مبلغ مالى بزعم توفير فرص عمــــــل بأحد المستشفيات، وتمكن من خلال ذلك الاستيلاء على مبلغ مالى من الشاكية بذات الزعم متخذاً من مقر شركته المشار إليه وكراً لممارسة نشاطه الإجرامى دون الوفاء بذلك.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبط المذكور بمقر الشركة، وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

الداخلية صاحب شركة لإلحاق العمالة بالخارج النصب الاحتيال بني سويف

رئيس التحرير

وائل لطفي

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