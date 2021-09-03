القبض على صاحب مكتب استيراد تحرش بفتاة فى مصر الجديدة

ألقت أجهزة الأمن بالقاهرة، القبض على صاحب مكتب استيراد تحرش بفتاة فى أحد شوارع منطقة مصر الجديدة، وحرر محضر بالواقعة.

تلقى قسم شرطة مصر الجديدة، بلاغا من إحدى السيدات – مقيمة بدائرة القسم، بتضررها من أحد الأشخاص يستقل سيارة "لا تعلم أرقام لوحاتها" لقيامه بفعل خادش للحياء أثناء مروره بسيارته أمامها بدائرة القسم.

بتكثيف التحريات وجمع المعلومات واستخدام التقنيات الحديثة أمكن تحديد السيارة المشار إليها، وتبين أنها ملك صاحب مكتب للاستيراد والتصدير، مقيم بدائرة القسم، عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.