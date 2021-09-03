توابع «آيدا».. 45 قتيلا في الفيضانات و90 مليار دولار خسائر أمريكا (صور وفيديو)

ارتفع عدد قتلى الفيضانات والأعاصير التابعة لاعصار "آيدا" في شمال شرق الولايات المتحدة إلى أكثر من 45، أمس الخميس، وتواصل السلطات استيعاب التأثير الكامل لبقايا إعصار آيدا، بينما بلغت قيمة الخسائر الأولية أكثر من 90 مليار دولار.

الاثار المدمرة لاعصار ايدا

وبحسب صحيفة "الجارديان" البريطانية، فقد ضرب إيدا ولاية لويزيانا يوم الأحد الماضي ، مما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي عن مدينة نيو أورلينز وتسبب في وفيات في تلك الولاية وميسيسيبي.

وحذر المركز الوطني للأعاصير منذ يوم الثلاثاء الماضي، من احتمال حدوث فيضانات مفاجئة كبيرة ومهددة للحياة، وفيضانات نهرية كبيرة في وسط المحيط الأطلسي ونيو إنجلاند، وضربت العاصفة المنطقة ليل الأربعاء.

الاثار المدمرة لاعصار ايدا

في وقت متأخر من بعد ظهر يوم الخميس ، بعد يوم من أعمال الإنقاذ وتعطيل النقل والطاقة ، قال حاكم نيوجيرسي ، فيل مورفي ، إنه "حزين للإبلاغ عن أنه حتى الآن ، فقد ما لا يقل عن 23 من سكان نيوجيرسي حياتهم، في هذه العاصفة، وتابع "غالبية هؤلاء الضحايا هم أفراد حوصروا في سياراتهم بسبب الفيضانات وتجاوزتهم المياه، وصلاتنا مع أفراد عائلاتهم ".



وفي مدينة نيويورك ، قالت الشرطة إن ما لا يقل عن 12 شخصًا لقوا مصرعهم ، أحدهم في سيارة و 11 في شقق الطابق السفلي التي غمرتها المياه والتي غالبًا ما تستخدم كمنازل ميسورة التكلفة نسبيًا في واحد من أغلى أسواق الإسكان في البلاد.

الاثار المدمرة لاعصار ايدا

وأبلغت مقاطعة ويستشستر ، إحدى الضواحي الشمالية لنيويورك ، عن ثلاث وفيات.

وقال مسئولون إن خمسة أشخاص على الأقل لقوا حتفهم في ولاية بنسلفانيا ، من بينهم شخص قتل في سقوط شجرة وآخر غرق في سيارته بعد أن ساعد زوجته على الفرار.

في ولاية كونيتيكت ، لقي رقيب في شرطة الولاية مصرعه بعد أن جرفت طرادته، وقالت الشرطة إن رجلاً يبلغ من العمر 19 عامًا لقي مصرعه في فيضانات في مجمع سكني في روكفيل بولاية ماريلاند.

الاثار المدمرة لاعصار ايدا

وقالت حاكمة نيويورك الجديدة كاثي هوشول وعمدة مدينة نيويورك بيل دي بلاسيو إن العاصفة فاجأتهم، مضيفة "لم نكن نعلم أنه بين الساعة 8.50 و 9.50 مساءً الليلة الماضية ، ستفتح السماء حرفياً وستجلب مستوى مياه مثل شلالات نياجرا إلى شوارع نيويورك".

الاثار المدمرة لاعصار ايدا

وغمرت المياه الطرق السريعة ، وتناثرت القمامة في الشوارع المتدفقة وتدفقت المياه في أنفاق المترو، مما أدى إلى محاصرة ما لا يقل عن 17 قطارًا وتوقف الخدمة حتى الصباح الباكر.

وأظهرت مقاطع فيديو على الإنترنت ركاب يقفون على مقاعدهم في سيارات مغمورة، وقال مسؤولون إنه تم إجلاء جميع الدراجين بسلام.

الاثار المدمرة لاعصار ايدا

الاثار المدمرة لاعصار ايدا

وكان صبي يبلغ من العمر عامين من بين القتلى في كوينز ، حيث قال الضباط إنهم عثروا على ثلاث جثث في الظهيرة في قبو غمرته المياه بالقرب من كيسينا بارك. تم العثور على ثلاثة أشخاص آخرين ، بينهم امرأتان ورجل ، مقتولين صباح الخميس في شقة بالطابق السفلي".

الاثار المدمرة لاعصار ايدا

فيديو لتدفق المياه في محطة مترو مانهاتن