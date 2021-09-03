الجمعة 03 سبتمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

محافظات

«البحيري» تنتهي من «مسرح الجريمة» بسوهاج (فيديو)

راندا البحيرى
راندا البحيرى

انتهى فريق عمل "مسرح الجريمة" بطولة الفنانة راندا البحيرى، مساء أمس، من عرض أحداث مسرحية جديدة على مسرح مركز جيل المستقبل للفنون والثقافة بمحافظة سوهاج، تحت إشراف وكيل اللجنة التشريعية الأسبق المستشار أحمد حلمىي الشريف، وبحضور نقيب الممثلين الفنان أشرف زكي، وعدد كبير من الشخصيات العامة والتعليمية ونواب البرلمان وشباب مدارس جيل المستقبل.

وقالت الفنانة راندا البحيري، على هامش العرض، إنها سعيدة بمشاركة أهالى سوهاج فى تدشين مركز ثقافي جديد على هامش بروتوكول التعاون بين نقابة المهن التمثيلية ومركز جيل المستقبل للثقافة والفنون بسوهاج لعرض الإنتاج المسرحي الهادف للجمهور الذى تنتجه النقابة.

وأضافت أنها زارت العديد من محافظات الصعيد خلال مشاركتها فى العديد من الأدوار منها "سلسال الدم" وشعرت بطيبة وحب أهالى الصعيد عامة ومحافظة سوهاج خاصة، واعدة بتكرار الزيارة فى أعمال فنية أخرى.

من جهتها، قالت الدكتورة عندليب فهمى، أستاذ الإعلام والمستشار الإعلامى لمركز جيل المستقبل، إن بروتوكول التعاون الذى تم بين نقابة المهن والمركز يعد نقله جيدة فى مجال الفنون والثقافة بسوهاج، وفى إطار سياسة الدولة الهادفة لإثراء العقل البشرى والاهتمام بشباب الصعيد بالتزامن مع مبادرة السيد رئيس الجمهورية "حياة كريمة" لتشمل جميع نواحي الحياة من بينها الاستمتاع بالفنون والثقافة وكذلك رؤية التنمية المستدامة 2030.

ولفتت فهمى إلى أن الهدف الأسمى لمركز جيل المستقبل الاهتمام بتنمية الفكر لدى الطلاب والترغيب فى حب الفنون والثقافة بجانب دراستهم واكتشاف المواهب الجديدة لتنشئة جيل جديد من الشباب يواجه تحديات المستقبل.

وأضافت المستشار الإعلامى لمركز جيل المستقبل أنه تم توقيع بروتوكول تعاون أيضا مع مؤسسة "اسمعونا" ويمثلها المهندس محمد فتحى لتنفيذ ورش عمل للأطفال من ذوي الهمم بمحافظة سوهاج .

جدير بالذكر أن مشروع “مسرح الجريمة”، هو عرض مسرحي يحدث فيه جريمة ما "قتل أو سرقة"، وبعدها تبدأ التحقيقات من خلال محقق يقوم بالبحث بين المشتبه فيهم، ثم يأتي بعدها مشاركة الجمهور في معرفة الحقيقة. ثم يصبح الجمهور هو المحقق في تحديد من هو المجرم، ويساعد العرض أكثر من خلال حلول تصل بالمشاهد بشكل أسرع للحل، وهي عبارة عن ثلاث اختيارات، كل أختيار منهم يقوم بالتغيير في مجرى الأحداث، ويقرب المتابعين خطوة لمرتكب الجريمة. 

وينتهى العرض بأن يقوم المشاهد بكتابة اسم المشتبه فيه، ولماذا فعل ذلك، في ورقة يقوم بتسليمها عند خروجه من المسرح، وفي وآخر يوم للعرض، تعرض الجريمة كاملة، ويعلن عن مرتكب الجريمة والدليل، الفائز أو الفائزة من الجمهور يتسلم درع المحقق وجائزة مالية، والعرض من تأليف ورشة مسرح الجريمة، فورمات وإخراج محمد علام.

راندا البحيري الاعلام سوهاج رئيس الجمهورية بسوهاج البرلمان عرض

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