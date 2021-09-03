برلمانيون وخبراء عن القمة المصرية الفلسطينية الأردنية: أثبتت دور مصر المحوري

ثمن عدد من الخبراء وأعضاء مجلس النواب، القمة الثلاثية المصرية الفلسطينية الأردنية التي انعقدت بقصر الاتحادية أمس الخميس، مؤكدين أنها أثبتت دور مصر الريادي والمحور تجاه قضايا المنطقة العربية، وحرصها على دعم الشعب الفلسطيني في حقوقه التي كفلتها له مرجعيات الشرعية الدولية.

وثمن الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، القمة المصرية الفلسطينية الأردنية المنعقدة في قصر الاتحادية، مشيرا إلى أن الرئيس السيسي حريص على توجيه كافة أشكال الدعم للموقف الفلسطيني، وطرحه دائما الحلول التي تدعو للمفاوضات للحفاظ على حقوق الشعب الفلسطيني في أرضه، والتي أقرته له كافة المرجعيات الشرعية الدولية.

وأشار فهمي في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، إلى أن القمة تستهدف التأكيد على أهمية استمرار مسار الحلول السياسية وتثبيت الهدنة بين الجانبين الفلسطينية والإسرائيلي، والعمل على توحيد الصف الفلسطينية ونزع أي خلافات أو تعارضات بين الفصائل الفلسطينية من أجل العمل على حل الأزمة القائمة بين الجانبين.

ولفت إلى أن جهود مصر أصبحت الرائدة في حل القضية الفلسطينية، وأصبح دورها محوري تجاه القضايا العربية وقضايا المنطقة على وجه الخصوص، مما يبعث برسائل عدة لدول العالم بأن مصر لن تترك دولة شقيقة والا ستدافع عن حقوقها وحقوق شعبها الشقيق، واستمرار رفضها لاي نوع من التدخل في شئون دول الغير.

من جهتها، قالت النائبة جيهان بيومي، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، إن القمة الثلاثية المصرية الفلسطينية الأردنية المنعقدة بقصر الاتحادية، تتطلع إلى حث الإدارة الأمريكية على الوفاء بوعودها بالحفاظ على حل الدولتين من خلال خطوات عملية تضع حدا للسياسة الاستيطانية العنصرية التي تتواصل في جميع أنحاء الأراضي الفلسطينية، وخاصة القدس والعمل على فتح مسار سياسي يفضي إلى إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وحق العودة للاجئين.

وأشارت بيومي في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، إلى أن مصر أصبح دورها محوري ورائد بفضل الطريق الذي رسمه القائد والرئيس عبد الفتاح السيسي لمصر ، ووضعها الهام والاساسي تجاه القضايا العربية.

وأكدت أن مصر دائما هي رمانة الميزان لأي طرح او مفاوضات، مشيرة إلى أن وجود مصر على طاولة المفاوضات يضمن جديتها وضمان لكل الأطراف.

من جهته، أشار النائب أحمد مهنى، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إلى أن القمة الثلاثية تستهدف غيجاد حل للقضية الفلسطينية ودعم الحقوق الشرعية للشعب الفلسطيني في أرضه، ومساندته على استعاده حقوقه المشروعة وفق مرجعيات الشرعية الدولية.

وأكد مهنى، في تصريحات له، على ضرورة دعم وتحسين الأوضاع المعيشية في قطاع غزة، وإعطائه المساحة الكافية لإصلاح ما أفسدته الحرب الدائرة بين الجانبين وإيقاع خسائر كبيرة سواء في الأرواح أو المعنويات.

من جهته، أشار النائب هشام الجاهل، عضو مجلس النواب، إلى أن القمة الثلاثية تهدف لتحريك عملية السلام والخروج من حالة الجمود السياسي القائم منذ سنوات، ولذلك ستكون القمة مرتكزة على بناء موقف عربي موحد بشأن استئناف المفاوضات الإسرائيلية الفلسطينية والاتصالات مع الولايات المتحدة الأميركية نتيجة لزيارة ويليام بيرنز مدير وكالة الاستخبارات المركزية إلى القاهرة ورام الله وتل أبيب مؤخرا، فضلا عن زيارة رئيس المخابرات العامة المصرية لرام الله وتل أبيب.

وأضاف عضو مجلس النواب، أن الأطراف الثلاثة تتمتع بعلاقات مع الإدارة الأمريكية الجديدة برئاسة جو بايدن، لافتا إلى أن القمة ستعمل على التوجه لهذه الإدارة بصوت واحد بالإضافة إلى إمكانية لعب جهد عربي جماعي لصالح القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني مع اقتراب انعقاد اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.