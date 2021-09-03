الجمعة 03 سبتمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

عالم

روسيا : توقعات بتحقيق المناعة الجماعية ضد كورونا فى البلاد الخريف المقبل

روسيا
روسيا

 توقعت نائب رئيس الوزراء الروسي، تاتيانا جوليكوفا، أن تحقق بلادها المناعة الجماعية ضد فيروس كورونا في الخريف المقبل.

وقالت نائب رئيس الوزراء الروسي، خلال ماراثون "المعرفة الجديدة"، اليوم الجمعة، إن المناعة الجماعية تتشكل بطريقتين معروفتين، أن يكون الشخص أُصيب وتعافى أو تم تطعيمه، وكلما زاد عدد الأشخاص الذين أصيبوا بالفيروس أو تم تطعيمهم، سيتم تحقيق مناعة جماعية بشكل أسرع"، مشيرة إلى أن فيروس كورونا في روسيا يُصنف على أنه عدوى خطيرة بشكل خاص.

وأضافت «جوليكوفا»: نحن نتوقع أن تتحقق المناعة الجماعية في روسيا الخريف المقبل، لافتة إلى تطعيم حوالي 38 مليون شخص في روسيا ضد فيروس كورونا بشكل كامل أي بجرعتي من اللقاح المضاد للفيروس.

وقالت بهذا الصدد: "إن عدد الأشخاص، الذين تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح المضاد لفيروس كورونا بلغ حتى الآن 45.4 مليون شخص، بينما تلقى 38.5 مليون مواطن الجرعتين"، مشيرة إلى أنه في روسيا لا يتم تطعيم الأطفال.

وقالت منظمة الصحة العالمية إن اللقاحات توفر أملًا جديدًا، ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد، ويتم الآن تقديم لقاحات كوفيد-19 في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلدًا، لكن التحديات قائمة في البلدان التى تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا و اليمن.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة ووهان الصينية، في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير 2020.

الخريف فيروس كورونا المناعة الجماعية روسيا موسكو

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