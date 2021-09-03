وزيرة الثقافة: معرض الكتاب الدولى شهد حضور مليون و700 ألف زائر هذا العام

أكدت وزيرة الثقافة، إيناس عبدالدايم، أن الدورة الـ52 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، والتي أقيمت تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، تحت عنوان "في القراءة حياة" خلال الفترة من 30 يونيو إلى 15 يوليو الماضيين بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات بالتجمع الخامس، شهدت حضور مليون و700 ألف زائر، مشيدة بالتزام الزوار بالإجراءات الاحترازية التي تم تطبيقها حرصا على السلامة العامة، مؤكدة أن المنصة الرقمية المستحدثة التي شملت كافة التفاصيل والخدمات التي تهم الزوار إلى جانب أجندة الأنشطة والفعاليات التي تجرى افتراضيا، حققت 225 مليون زيارة، ووصل عدد مستخدميها المسجلين عليها بحسابات إلكترونية قرابة مليون و600 ألف زائر، وبلغ عدد الجولات الافتراضية بها أكثر من 270 ألف جولة، وتجاوزت أعداد مشاهدات الكتب بها أكثر من مليون ونصف المليون مشاهدة.

وأضاف وزيرة الثقافة، في تصريحات صحفية، أنه في الوقت الحالي تقوم إدارة المعرض بمراجعة ما تم تنفيذه بهذه الدورة لاستثمار إيجابيات هذه الدورة ومراجعة السلبيات لتلافيها خلال الدورة الـ53 من المعرض، والمخطط تنفيذها في موعدها خلال شهر يناير 2022، مع الاستفادة من مكتسبات المنصة الإلكترونية خلال المرحلة القادمة والعمل على تطويرها لتقديم الخدمات للجمهور بشكل أفضل.

وحول مسابقة الصوت الذهبي، شددت وزيرة الثقافة على ضرورة تحويل المسابقة إلى مشروع ثقافي قومي لاكتشاف وصقل المواهب الواعدة في مختلف مجالات الإبداع، يطوف محافظات مصر، وذلك من خلال بروتوكول تعاون بين كل من صندوق التنمية الثقافية (المؤسس للمسابقة) ودار الأوبرا المصرية والهيئة العامة لقصور الثقافة، وسيتم الإعلان عن تفاصيل المسابقة بالكامل خلال الفترة القادمة.

وأكدت أن هذه المسابقة تعمل على اكتشاف المواهب الغنائية في كافة ربوع الوطن، واستثمار طاقات الشباب واكتشاف قدراتهم الفنية لخلق جيل جديد من المبدعين القادرين على استعادة أمجاد الطرب واستكمال مسيرة عمالقة هذا الفن، مشيرة إلى أن الدورة الخامسة تقدم للمشاركة بها 122 متسابقا من 11 محافظة، هي: القاهرة، الجيزة، شمال سيناء، أسيوط، المنيا، الأقصر، المنوفية، دمياط، الغربية، البحيرة، القليوبية.

وحول إقامة الدورة 29 من مهرجان قلعة صلاح الدين الدولي للموسيقى والغناء، بعد توقفه العام الماضي بسبب جائحة كورونا، قالت وزيرة الثقافة إنه تم افتتاح المهرجان الذي يقام بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار، وضمت فعالياته 31 حفلا متنوعا تحت إشراف البيت الفني للموسيقى والأوبرا والباليه برئاسة الدكتور خالد داغر، وتواصلت على مدار 16 يوما، مشيدة بالتزام الجمهور بالإجراءات الاحترازية التي تم تطبيقها حرصا على السلامة العامة، مشيرة إلى أنه تم تكريم 12 شخصية ساهمت في إثراء الساحة الفنية في مصر والوطن العربي، وآخرين شاركوا في تحقيق نجاح المهرجان عبر دوراته المتتالية.

وأشارت إلى أن المهرجان قدم أول مصري وعربي يصل إلى برنامج المسابقات الشهير «أمريكان جوت تالنت» عازف الريكوردر الشاب مدحت ممدوح خلال حفل الافتتاح، وأن الدورة الـ29 من مهرجان قلعة صلاح الدين الدولي للموسيقى والغناء ضمت حفلات لمجموعة من نجوم الغناء والعزف وأشهر الفرق الغنائية والموسيقية في مصر والوطن العربي، من بينهم علي الحجار، هاني شاكر، هشام عباس، مدحت صالح بمصاحبة عازف البيانو الشهير عمرو سليم وفرقته، محمد الحلو، نادية مصطفى، وغيرهم.

وفيما يتعلق باستعدادات الوزارة لوضع آليات تفعيل مبادرة "السينما بين إيديك" التي تم إطلاقها مؤخرا، أوضحت وزيرة الثقافة أن السينما وسيلة براقة لنشر الوعي والتنوير وأداة فاعلة لبناء مجتمع قوي ومتماسك، مؤكدة أن مصر تعد من الدول الرائدة في مجال الفن السابع الذي يمثل أحد المحاور الهامة للتنمية بما يضمه من أدوات فاعلة تتناول القضايا الاجتماعية، مشيرة إلى أن هذه المبادرة تعد مشروعا إبداعيا جديدا يقام في كافة محافظات مصر ويأتي ضمن "مبادرة إبدأ حلمك" التي تنفذها الهيئة العامة لقصور الثقافة.

وشددت على أن مبادرة "السينما بين إيديك" من المشروعات التي تعمل على إتاحة الفرصة للموهوبين لاكتساب المهارات في هذا المجال والتعبير عن أنفسهم، إلى جانب تعزيز الهوية الوطنية وإبراز تفرد الحضارة المصرية، ويتضمن معسكرات سينمائية متخصصة بالمحافظات السياحية يشارك فيها المتفوقون من خريجي الدراسات الحرة بقصر السينما، ويهدف لإنتاج أفلام ترويجية قصيرة تضم بلاتوهات من المناطق السياحية بمصر، إلى جانب نشر الثقافة السينمائية من خلال دورات دراسية وورش عمل بكافة المحافظات، مشيرة إلى أنه تم اختيار الإسكندرية لتكون المحافظة الأولى، حيث انعقدت الدراسة بقصر ثقافة الأنفوشي في العاشر من أغسطس ولمدة أسبوعين.

وحول النجاح الكبير الذي حققه العرض التاريخي "أوبرا عايدة" في العاصمة الإيطالية "روما"، قالت وزيرة الثقافة إن العرض أقيم في روما بمناسبة مرور 150 عاما على تقديمها لأول مرة في مصر، وحضره ما يقرب من ألف مشاهد من الجمهور الإيطالي والجاليات المصرية والعربية، مشيرة إلى أنه تم عرض أوبرا عايدة في العديد من الدول الأخرى، منها الصين، في ختام عام التبادل الثقافي المصري- الصيني، ونعمل حاليا على نقل حفل أوبرا عايدة في العديد من الدول الأخرى خلال الفترة القادمة لما لها من أهمية للترويج للحضارة المصرية بالخارج.