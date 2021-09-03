محافظ أسيوط ومقرر «القومي للمرأة» يبحثان دعم وتمكين المرأة اقتصاديا

التقى اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، الدكتورة مروة كدواني، مقرر فرع المجلس القومى للمرأة بالمحافظة لاستعراض أنشطة وخطط المجلس في دعم وتمكين المرأة والمشاركة في خطط وبرامج التنمية وتنفيذ المبادرات الرئاسية والمجتمعية، إيمانًا من المحافظة بأهمية دور مؤسسات المجتمع المدني والمجالس القومية المتخصصة في المشاركات المجتمعية لمشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة والمشروع القومي لتطوير الريف المصري، تنفيذًا لخطة التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 التي يتبناها الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وأكد محافظ أسيوط على اهتمام الحكومة وحرصها على دعم المرأة وتمكينها اقتصاديًا واجتماعيًا بمختلف المجالات من خلال التعديلات التشريعية والمؤسسية لإدخال المرأة وتوظيفها في العديد من القطاعات تمكينها من أداء دورها الاقتصادي والاجتماعي والعمل على دمج هذه الجهود في برامج التنمية الشاملة بمختلف المراكز والمدن، لافتاً إلى أهمية التمكين الاقتصادي للمرأة من خلال تدريب السيدات على كيفية إقامة مشروعات صغيرة ودعم وتمويل هذه المشروعات خاصة في المناطق الريفية وتدريبها حتى تتمكن من إدارة مشروعها بنجاح والوصول به لبر الأمان، لافتا إلى أن المحافظة بالتعاون مع الجمعيات الأهلية والتضامن الاجتماعي قامت بتوزيع بعض المشروعات الصغيرة المدرة للدخل كالأفران المنزلية وماكينات الخياطة وغيرها للسيدات المعيلات وذوات الهمم لتميكنهم اقتصاديًا وجعلهم منتجين في المجتمع، فضلا عن المساعدة في تسويق منتجاتهم.

كما استعرضت مقرر فرع المجلس القومي للمرأة بأسيوط بعض أنشطة المجلس في تنفيذ دورات تدريبية للسيدات على ريادة الأعمال بقصر ثقافة ساحل سليم وكيفيه إقامة المشروعات ودراسة البيئة المحيطة وتحديد أولويات صاحبات المشاريع وتدبير التمويل وتطوير المنتج والتسوق الناجح والتسويق الإليكتروني، كذلك حساب التكلفة والتسعير للمنتجات فضلا عن رفع مهاراتهن من خلال تدريبهن علي الأشغال اليدوية مثل صناعه السجاد اليدوي وأعمال التلي وأشغال عجينه السيراميك، كما استعرضت الخدمات التي يقدمها المجلس القومي للمرأه من خلال بطاقات الرقم القومي مجانا للسيدات وكذلك مأموريات التصوير من الأحوال المدنية مجانًا في محل إقامه السيدات فضلا عن القوافل الطبية للكشف المبكر عن سرطان الثدى بقري المحافظة، بالإضافة إلى برامج تنظيم الأسرة وتقديم المساعدات للأسر الأكثر احتياجًا، مشيدة بدور محافظ أسيوط في إطلاق العديد من المبادرات التنموية واستهداف الأسر محدودة الدخل وشباب الخريجيين بتسليمهم مشروعات صغيرة توفر فرص عمل حقيقية لهم.