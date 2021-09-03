الجمعة 03 سبتمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

وزير الخارجية البريطاني ونظيره الباكستاني يبحثان مستقبل أفغانستان

وزير الخارجية البريطاني
وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب

قال وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب اليوم الجمعة، إن بريطانيا وباكستان لديهما "رغبة واضحة ومشتركة" تجاه مستقبل أفغانستان.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقد مع نظيره الباكستاني في العاصمة الباكستانية "إسلام آباد" ونقلته قناة "سكاي نيوز" البريطانية الناطقة باللغة الإنجليزية.

يذكر أن راب أعلن الأربعاء الماضي أنه سيتوجه لزيارة الدول المجاورة لأفغانستان للمساعدة في تنسيق الجهود لإخراج المزيد من المواطنين الأفغان والبريطانيين المؤهلين من البلاد الآن، حيث لم يعد الجيش الأمريكي يسيطر على المطار الدولي في كابول.

وفي وقت سابق، قال وزير الخارجية البريطاني، إن من أولويات المملكة المتحدة ضمان توفير ممر آمن للمواطنين البريطانيين الباقين والأفغان الذين عملوا مع بريطانيا من أجل مغادرة أفغانستان.

وأضاف راب، في تصريحات نقلتها قناة "سكاي نيوز" البريطانية الناطقة بالإنجليزية، أن بلاده ملتزمة بتعهداتها تجاه أفغانستان، إلا أنه يجب التكيف مع الواقع الجديد هناك ، لأن المملكة المتحدة تعطي الأولوية لجهود مساعدة المواطنين البريطانيين والأفغان المتبقين وغيرهم ممن قد يكونون أكثر عرضة للخطر على مغادرة أفغانستان.

وأشار راب إلى أنه يجب التأكد من أن أفغانستان لن تكون ملاذًا ومأوى للإرهابيين مرة أخرى في المستقبل، بالإضافة إلى أنه يجب تجنب حدوث أزمة إنسانية هناك وأيضًا الحفاظ على الاستقرار الإقليمي.

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