لافروف: نساعد بنشاط فى تسهيل انعقاد حوار بين المجموعات العرقية فى أفغانستان

أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، أن بلاده تساعد بنشاط في تسهيل عقد حوار بين جميع المجموعات العرقية في أفغانستان.

وقال لافروف، خلال ماراثون "المعرفة الجديدة"، اليوم الجمعة: "لا مفر من أن تتضمن اتفاقية تسوية سياسية في أفغانستان حلاً وسطًا بين البشتون، الذين تمثلهم حركة طالبان، ويجب أيضًا مشاركة البشتون الآخرين والطاجيك والأوزبك والهزارة، أي كل المجموعات العرقية الرئيسية في هذا البلد في الحل السياسي".

وأضاف وزير الخارجية الروسي: "إن روسيا تسهم بنشاط في تسهيل انعقاد الحوار بين جميع المجموعات العرقية في أفغانستان".

وفي سياق متصل، أعلنت وزارة الخارجية الروسية أن موسكو ستدرس احتمال الاعتراف بسلطة حركة "طالبان" في أفغانستان بعد تشكيل حكومة تشمل جميع الأطراف في البلاد.

وقالت المتحدثة باسم الوزارة، ماريا زاخاروفا، خلال مؤتمر صحفي عقدته: "ندعو إلى تشكيل حكومة ائتلافية تشمل جميع الأطراف وتشارك فيها كل القوى العرقية والسياسية بما في ذلك الأقليات القومية، لهذا السبب ستصبح مسألة الاعتراف الرسمي بالسلطات (الأفغانية) مطروحة بعد استكمال هذه العملية".

وأضافت: "روسيا تؤيد بشكل ممنهج تحول أفغانستان إلى دولة سلمية ومستقلة مريحة اقتصاديا"، مشيرة إلى أن العملية العشوائية المنفذة من قبل الدول الغربية للانسحاب من أفغانستان قد تؤثر سلبيا على رفاهية كل البلد في المرحلة التي وصفتها بـ"التاريخية الجديدة".

وتابعت زاخاروفا: "نحن على يقين بأن الدول الغربية بالذات، التي اتخذت قرارات حول شكل الوجود في أفغانستان وقامت بذلك خارج إطار تفويض مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، دون أن ترفع أي تقرير حول ذلك إلى المنظمة أو إلى المجتمع الدولي، هي التي تتحمل المسئولية الأساسية عن هذه الخطوة وعن كل ما تم تركه إرثا لأفغانستان وحركة طالبان".