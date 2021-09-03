طوكيو تسجل 2539 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت حكومة العاصمة اليابانية طوكيو، اليوم الجمعة، تسجيل 2539 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وذكرت شبكة هيئة الإذاعة اليابانية "إن إتش كيه" أن أعداد الإصابات اليومية المشار إليها أقل بـ1688 حالة من الأعداد التي تم تسجيلها في ذات الفترة من الأسبوع الماضي، موضحة أن العاصمة تشهد انخفاضا في أعداد الإصابات بالفيروس لليوم الـ12 على التوالي.

وأشارت الشبكة إلى أن من بين أعداد الإصابة 278 حالة حرجة، ما يمثل انخفاضا بنحو 13 حالة من الأعداد التي تم تسجيلها أمس الخميس.

وفي نفس السياق، أظهرت دراسة أجرتها مستشفى جامعي في طوكيو، أن ما مجموعه 460 امرأة حامل ثبتت إصابتها بفيروس كورونا في طوكيو في الفترة بين أبريل 2020 ويوليو 2021، مشيرة إلى أن شهر يوليو الماضي، سجل أعلى رقم خلال شهر واحد بلغ 98 حالة إصابة.

وأشارت وكالة الأنباء اليابانية “كيودو”، إلى أن الدراسة التي قام بجمعها مدير مستشفى تاماناجاياما بكلية طب نيبون أكيهيتو ناكاي، جاءت عقب رصد حالة لسيدة حامل مصابة بفيروس كورونا في كاشيوا بمحافظة تشيبا، والتي لم تتمكن من العثور على مستشفى تقبلها وفقدت طفلها بعد الولادة المبكرة في المنزل.

وسلط هذا الحادث الضوء على الضغط الذي تتعرض له المستشفيات؛ بسبب الانتشار المتفجر لكورونا.

وفي حين كانت هناك دعوات لتحسين التدابير الخاصة بالنساء في مواقف مماثلة، إلا أنه لا توجد حاليا بيانات وطنية حول عدد النساء الحوامل المصابات بالفيروس.

وقال ناكاي "من أجل تحسين النظام الطبي، من الأهمية بمكان فهم الحالة الحقيقية للعدوى بين النساء الحوامل".