الجمعة 03 سبتمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

طوكيو تسجل 2539 إصابة جديدة بكورونا

كورونا
كورونا

أعلنت حكومة العاصمة اليابانية طوكيو، اليوم الجمعة، تسجيل 2539 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وذكرت شبكة هيئة الإذاعة اليابانية "إن إتش كيه" أن أعداد الإصابات اليومية المشار إليها أقل بـ1688 حالة من الأعداد التي تم تسجيلها في ذات الفترة من الأسبوع الماضي، موضحة أن العاصمة تشهد انخفاضا في أعداد الإصابات بالفيروس لليوم الـ12 على التوالي.
وأشارت الشبكة إلى أن من بين أعداد الإصابة 278 حالة حرجة، ما يمثل انخفاضا بنحو 13 حالة من الأعداد التي تم تسجيلها أمس الخميس.

وفي نفس السياق، أظهرت دراسة أجرتها مستشفى جامعي في طوكيو، أن ما مجموعه 460 امرأة حامل ثبتت إصابتها بفيروس كورونا في طوكيو في الفترة بين أبريل 2020 ويوليو 2021، مشيرة إلى أن شهر يوليو الماضي، سجل أعلى رقم خلال شهر واحد بلغ 98 حالة إصابة.

وأشارت وكالة الأنباء اليابانية “كيودو”، إلى أن الدراسة التي قام بجمعها مدير مستشفى تاماناجاياما بكلية طب نيبون أكيهيتو ناكاي، جاءت عقب رصد حالة لسيدة حامل مصابة بفيروس كورونا في كاشيوا بمحافظة تشيبا، والتي لم تتمكن من العثور على مستشفى تقبلها وفقدت طفلها بعد الولادة المبكرة في المنزل.

وسلط هذا الحادث الضوء على الضغط الذي تتعرض له المستشفيات؛ بسبب الانتشار المتفجر لكورونا.

وفي حين كانت هناك دعوات لتحسين التدابير الخاصة بالنساء في مواقف مماثلة، إلا أنه لا توجد حاليا بيانات وطنية حول عدد النساء الحوامل المصابات بالفيروس.
وقال ناكاي "من أجل تحسين النظام الطبي، من الأهمية بمكان فهم الحالة الحقيقية للعدوى بين النساء الحوامل".

رئيس التحرير

وائل لطفي

قناة السويس على قضبان

الأكثر قراءة

لينك مباشر| رابط نتيجة التظلمات 2021 برقم الجلوس لطلاب الثانوية العامة

موعد فتح الطيران بين مصر والسعودية للعاملين والمسافرين والشروط

بشرى.. نتيجة الدبلومات الفنية 2021 الدور الثاني خلال الساعات القادمة (الرابط والخطوات)

سيدة تستدرج القاصرات.. حبس شبكتي دعارة داخل مركبين نيليين

«الإسكان»: آخر فرصة لحجز وحدات «سكن لكل المصريين 2».. الخميس

وزير الصحة الألمانى يعتزم تخفيف قواعد الحجر الصحى لطلاب المدارس

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

مصر.. الأردن.. ودولة فلسطين

د. محمد عفيفي

ذكرى الثورة العرابية

حسين دعسة

ركائز سياسية لما بعد القمة الثلاثية بالقاهرة

مريم حسن

أن نثق بما نراه.. كيف غيرت الفوتوغرافيا حياتنا.. نساء الظل 2

الحسين عبدالرازق

خروج الأمريكان من بلاد الأفغان!

مؤمن المحمدي

بيبو بيبو

مدحت بشاى

الحوار الإيجابى الفريضة الغائبة!

عبد الرحيم طايع

قادة السوشيال ميديا

صور

حفل بهاء سلطان ونانسي عجرم في مارينا

ختام مهرجان القلعة

حفل نسمة محجوب في محكى القلعة

محطة تل أبيب

المزيد

ثانى هجوم فى أسبوعين.. تفاصيل القصف الإسرائيلى ضد سوريا

الجيش الإسرائيلى: صاروخ سورى مضاد للطائرات اخترق الأراضى الإسرائيلية

سانا: الدفاعات الجوية السورية تتصدى لصواريخ معادية فى سماء دمشق