«مصر للطيران» تُسيّر 88 رحلة لنقل 11 ألف راكب اليوم

تُسيّر مصر للطيران، اليوم الجمعة، ٨٨ رحلة جوية بمعدل ٦٨ رحلة دولية إلى كل من: عمّان، تورنتو، دبي، بغداد، كازابلانكا، لاجوس، أكرا، تونس، دوالا، الدوحة، أثينا، مدريد، لارناكا، لندن، دوسلدورف، نيويورك، ميلانو، باريس، أبوجا، روما، إسطنبول، امستردام، فرانكفورت، كوبنهاجن، برلين، بروكسل، موسكو، أبوظبي، جوبا، فيينا، ميونيخ، بودابيست، البحرين، الخرطوم، بيروت، الشارقة، نيروبي،عنتيبي، واشنطن، أربيل، أديس أبابا، مسقط، برشلونة، و١٧ رحلة داخلية إلى كل من: شرم الشيخ والغردقة والأقصر وأسوان، و٣ رحلات شحن جوي، تنقل جميع هذه الرحلات ١١١٨٩ راكبا.

وتلتزم المطارات المصريةً بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية التي أعلنت عنها الدولة للقادمين من مختلف الجنسيات وعدم المرور دون تحليل PCR بنتيجة سلبية قبل الرحلة بموعد أقصاه 72 ساعة، ويستثنى الأطفال أقل من 6 سنوات من جميع الجنسيات.

ويشمل القرار المصريين والأجانب القادمين من جميع دول الخارج، باستثناء القادمين من اليابان- الصين- تايلاند- أمريكا الشمالية والجنوبية- كندا ومطارات لندن هيثرو- باريس- فرانكفورت، حيث يتم السماح بمدة 96 ساعة على الأكثر من الموعد المحدد للرحلة القادمة من هذه الدول، نظرًا لطول مدة السفر والترانزيت في تلك المطارات، كما يمكن للقادمين مباشرة إلى مطارات شرم الشيخ والغردقة ومرسى علم وطابا فقط إجراء تحليل PCR فور وصولهم المطار.

وتشترط مصر على القادمين من الخارج تقديم نتيجة تحليل PCR سلبية قبل 72 ساعة على الأكثر من الوصول إلى الأراضي المصرية، فضلًا عن فرض غرامات مالية وعقوبات على شركات الطيران غير الملتزمة لإجبارها على الالتزام بالقوانين.

يذكر أن وزارة الطيران المدني أعلنت عن بدء تلقي اللقاح للموظفين الراغبين في التطعيم ضد فيروس كورونا المستجد، يأتي ذلك في ضوء القرار الحكومي الصادر بمنع دخول الموظفين غير الحاصلين على لقاح كورونا إلى مقار عملهم.

وأوضحت وزارة الطيران، في منشور للعاملين، أن الحملة الطبية الوافدة من وزارة الصحة سوف تتواجد في مقار الوزارة.

وأشارت وزارة الطيران المدني إلى أن هناك شرطين لحصول الموظف على التطعيم، أولهما أن يكون المتقدم قد سجل على موقع وزارة الصحة والسكان، وأن يكون لديه بطاقة الرقم القومي، يأتي ذلك في إطار توجيهات الرئيس السيسي وخطة الدولة لتطعيم الموظفين بالجهاز الإداري والمواطنين أيضا ضد فيروس كورونا.

وقالت شركة مصر للطيران إنه فيما يخص القادمين وبحوزتهم شهادات تطعيم ضد فيروس كورونا من الدول المتأثرة بالسلالات المتحورة لفيروس كورونا، بدول الهند وبنجلاديش وباكستان وبوتان وميانمار ونيبال وفيتنام وسريلانكا والبرازيل وأمريكا اللاتينية، بطريقة مباشرة أوغير مباشرة، خلال الـ14 يوما السابقة- يتم مراجعة شهادة التطعيم بحوزة الراكب ضد فيروس كورونا وقبول الشهادات المعتمدة في الدولة (جهة الإصدار) دون كشط أو شطب أو إضافة، وتحتوي على رمز الاستجابة السريع «QR Code» وقبول هذه الشهادات بعد التحقق من جهة إصدار الشهادة.