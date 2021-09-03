غدا.. انطلاق منتدى الشباب العربي الإفريقي للبيئة الساحلية بالغردقة

ينطلق غداً السبت، بمدينة الغردقة، منتدى الشباب العربي الأفريقي للبيئة الساحلية تحت عنوان «التغيرات المناخية والبيئة الساحلية»، والذي ينظمه اتحاد المهندسين الزراعيين الأفارقة والاتحاد العربي للشباب والبيئة برعاية وزارات الزراعة والبيئة والشباب والرياضة ومحافظة البحر الأحمر التي تستضيف المنتدى، بمشاركة 300 خبير مصري وعربي وأفريقي.

ومن المقرر أن يفتتح أعمال المنتدى الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، ومحافظ البحر الأحمر، فيما يناقش المنتدي بحضورالدكتور سيد خليفة نقيب الزراعيين والأمين العام لاتحاد المهندسين الأفارقة.

وقال الدكتور سيد خليفة، الأمين العام لاتحاد المهندسين الزراعيين الأفارقة في تصريحات صحفية له، أن المنتدى يناقش تأثير ظاهرة التغيرات المناخية على البيئة البحرية في منطقة البحر الأحمر والذي يضم عددا من الدول الافريقية والعربية، في إطار توعية الشباب الأفريقي بأهميةالتعاون على المستويين الحكومي ومنظمات المجتمع المدني لمواجهة آثار هذه الظاهرة على البيئة البحرية وتنفيذ برامج من شأنها التكيف معمخاطرها عبر حزمة من البرامج للحد منها، خاصة ان الظاهرة تهدد العالم وتؤثر بشدة على الكائنات البحرية والشعاب المرجانية.

وأضاف خليفة أن المنتدى يناقش أيضا دور الحكومات والمنظمات غير الحكومية في المحافظة على بيئة البحر الأحمر في خليجي السويسوالعقبة وخليج عدن جنوبا واستعراض التحديات الطبيعية التي تواجه حماية البيئة البحرية بمحافظة البحر الأحمر، مشيراً إلى أنه سيتمإستعراض خطط مصر للحد من وصول أية ملوثات إلى مياه البحر الأحمر والتوسع في برامج الحد من ظاهرة التصحر التي تهدد عددا منالمناطق على ساحل البحر الأحمر بسبب الرعي الجائر على إمتداد هذه الشواطئ.

وزير الشباب والرياضة يصل الغردقة ظهر الجمعة

ويصل مدينة الغردقة اليوم الجمعة الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، في زيارة تستغرق يومين حيث يفتتح يومالجمعةاعمال تطوير المدينة الشبابية، ويحضر احتفالية قادة المستقبل ومباراة نهائى دورى مراكز الشباب على مستوى الجمهورية والتىستقام على أرض نادى سينزو الرياضى ويتفقد أنشطة الإدارة المركزية للتنمية الرياضية.

كما يفتتح الوزير أعمال تطوير المدينة الشبابية ومقر المديرية الجديد ويشهد مباراه نهائى مراكز الشباب واحتفالية قادة المستقبل.

ومن المقرر أن يهد الوزير يوم السبت ماراثون الجرى والدراجات، ويجتمع مع محافظ البحر الأحمر لمناقشة موقف أرض الاستاد والإستثمارالرياضى وتفقد الصالة المغطاة.

كما سيشهد ختام الأنشطة والمشروعات القومية وتكريم الفائزين بالماراثون، كما يفتتح مقر مديرية الشباب والرياضة الجديد.

وأكد فراج عبد المقصود، مدير مديرية الشباب والرياضة بالبحر الأحمر، بأن الوفد يضم قيادات من الإدارات المركزية بوزارة الشباب والرياضة ومسئولى تنفيذ الأنشطة وتم استقبال الدكتورة هدى أيوب مدير عام الإدارة المركزية للاستثمار الرياضي، وأحمد حليم حسين أستاذ مساعد والمشرف على الإدارة الهندسية بوزارة الشباب والرياضه وذلك للإعداد لمناقشة الخطط الاستثمارية بالبحر الأحمر، كما استقبل الدكتورة ميرفت السيد أحمد، مدير عام الإدارة المركزية للبرلمان والتعليم المدني والقيادات الشبابية والدكتور مجدى البدرى مدير عام المدن الشبابية والدكتور حسين فرج مدير الإدارة العامة للبرامج البدنية وحسام فاروق مدير المكتب الفني للإدارة المركزية لمراكز الشباب، وخالدالحديدى وأحمد مختار.