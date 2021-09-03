وصول طائرة مساعدات إنسانية إماراتية إلى مطار العاصمة الأفغانية كابول

وصلت طائرة مساعدات إنسانية إماراتية إلى مطار العاصمة الأفغانية كابول، حسبما أفادت به فضائية «سكاى نيوز عربية» في نبأ عاجل لها قبل قليل.

وفي وقت سابق من اليوم، استأنفت الأمم المتحدة الرحلات الجوية الإنسانية إلى شمال أفغانستان وجنوبها بعد سيطرة طالبان على السلطة في البلاد، حسبما أعلن متحدث باسم المنظمة الدولية، وفقا لفرانس برس.

كما أعلنت بريطانيا أنها سترصد 30 مليون جنيه إسترليني لمساعدة الدول المجاورة لأفغانستان لمعالجة قضية المهاجرين.

وحسبما أفادت وكالة أنباء «فرانس برس» الفرنسية، قالت الحكومة البريطانية إن 10 ملايين جنيه إسترليني، ستكون متاحة فورا لمكتب المفوض السامي للأمم المتحدة لشئون اللاجئين وغيره من المنظمات الخاصة بالمساعدات الإنسانية.

وستوجه باقي الأموال إلى الدول التي تستقبل عددا كبيرا من المهاجرين، لكي تكون قادرة على توفير الخدمات والمستلزمات الأساسية لهم.

وقال وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب: "من الضروري مساعدة من يغادرون أفغانستان، ويجب ألا نسمح بأن تقوض الأزمة الناشئة هناك الاستقرار في المنطقة".

وحسب تقديرات الأمم المتحدة، فإن عدد النازحين من أفغانستان قد يبلغ نحو 500 ألف شخص مع نهاية العام الجاري.

وأكدت بريطانيا أنها ستستقبل نحو 20 ألف أفغاني، ونحو 5 آلاف منهم خلال السنة الأولى.

فيما قال مسئولون عسكريون أمريكيون إن نحو 17 ألف لاجئ من أفغانستان ينتظرون في قاعدة عسكرية أمريكية بألمانيا في انتظار نقلهم إلى الولايات المتحدة بعد نقلهم جوا من كابول.

وقال قائد القوات الأمريكية في أوروبا، الجنرال تود وولترز، للصحفيين، إنه يجري حاليا التحقق من نحو 12 ألف أفغاني في قاعدة "رامشتاين" الجوية غربي ألمانيا.

وتابع أن 5 آلاف أفغاني آخرين موجودون حاليا في ثكنات "راين أوردنانس" في كايزرسلاوترن، على مقربة من رامشتاين، بينما يوجد حوالي 4300 في القواعد الأمريكية في إيطاليا وإسبانيا.

وأضاف أنه يجري التحقق من الأشخاص مرتين قبل أن يواصلوا رحلتهم إلى الولايات المتحدة- مرة عند الوصول ومرة أخرى قبل المغادرة بوقت قصير.