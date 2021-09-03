روسيا تعتزم تقديم إعفاءات ضريبية للمستثمرين فى جزر الكوريل المتنازع عليها مع اليابان

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، أن بلاده تعتزم تقديم إعفاءات ضريبية كاملة، ومزايا تشجيعية للمستثمرين فى أربع جزر متنازع عليها مع اليابان.

ونقلت وكالة «بلومبرج» للأنباء عن الرئيس الروسي قوله، خلال المنتدى الاقتصادي الشرقي الذي أقيم في مدينة فلاديفوستوك الساحلية الروسية: «سوف نوفر مجموعة غير مسبوقة من المزايا والحوافز في جزر الكوريل، وسوف نعفي الشركات بشكل كامل من تسديد ضرائب على الأرباح والعقارات والأراضي والنقل لمدة عشر سنوات»، مضيفا أن هذه الحوافز سوف تكون متاحة للمستثمرين الروس والأجانب، بمن في ذلك شركاؤنا اليابانيون.

ويمثل هذا الإعلان صفعة لآمال طوكيو في استعادة الجزر، التي استولى عليها الاتحاد السوفيتي السابق في نهاية الحرب العالمية الثانية، وتعرف في روسيا باسم جزر "الكوريل الجنوبية" وفي اليابان باسم "الأقاليم الشمالية".

وكان بوتين ورئيس الوزراء الياباني السابق شينزو آبي قد اجتمعا 25 مرة ما بين عام 2012 وحتى استقالة الأخير العام الماضي، في محاولة لتسوية النزاع الإقليمي، ولكن دون تحقيق أي نجاح.

وفي سياق متصل، تعاني روسيا من أزمة فيروس كورونا الذي تسبب في تغيرات كبيرة بالحالة الاقتصادية الروسية، حيث سجلت السلطات الصحية الروسية 18 ألفًا و985 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات المؤكدة في البلاد منذ بداية الجائحة إلى 6 ملايين و956 ألفًا و318 إصابة.

وذكر بيان للمركز الروسي لعمليات مكافحة انتشار فيروس "كورونا"، الخميس، أن الإصابات الجديدة تم تسجيلها في كافة مناطق روسيا البالغ عددها 85 منطقة، مشيرًا إلى أن 1466 إصابة من الإصابات الجديدة كانت دون أعراض (وهو ما يمثل 7.7 بالمئة من أعداد المصابين الجدد).

وأوضح البيان أنه تم تسجيل 798 حالة وفاة بكورونا، خلال الـ24 ساعة الأخيرة، ليصل إجمالي الوفيات في عموم البلاد إلى 184 ألفًا و812 شخصًا.

وأضاف البيان أن العاصمة الروسية موسكو سجلت أكبر عدد من الإصابات الجديدة بواقع 1864 إصابة، تليها مدينة سانت بطرسبورج بـ1330 حالة إصابة، بينما سجلت مناطق ضواحي موسكو 614 إصابة خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وأوضح بيان المركز الروسي لعمليات مكافحة انتشار فيروس "كورونا" أن 18 ألفًا و669 شخصًا تماثلوا للشفاء من الفيروس التاجي وغادروا المستشفيات خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي المتعافين في عموم البلاد منذ بدء الجائحة إلى ستة ملايين و218 ألفًا و84 شخصًا.