الجمعة 03 سبتمبر 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى

سياسي

داليا عاطف: أتمنى إدراج حقوق المرأة ذات الإعاقة ضمن «مجمعة مواجهة العنف»

داليا عاطف
داليا عاطف

أشادت داليا عاطف، الخبيرة والمتخصصة في مجال حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، بقرار رئيس مجلس الوزراء والخاص بإنشاء وحدة «الوحدة المجمعة لحماية المرأة من العنف»، مؤكدة أنه يعد انتصار عظيم للمرأة المصرية وهذا ما عهدناه في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأوضحت داليا عاطف، أن الوحدة تعد تدخلا سريعا لقضايا العنف التي تستلزم تحرك السرعة في الإجراءات، وتضم فى عضويتها كافة الجهات المعنية، وهذا ما يؤكد على فاعلية عمل الوحدة وتنفيذها لاستحقاقات الخاصة بمناصرة المرأة ودعمها في الدستور المصري والقوانين المعنية، إلى جانب تشجيع المتضررات من النساء على تقديم البلاغات في القضايا التي تتعلق بالعنف ضدها، والمساهمة في تيقنها على استرداد حقوقها، خاصة في ظل اهتمام القيادة السياسية بالمرأة المصرية.

وأشارت داليا عاطف إلى أنه فى الفترة الأخيرة أظهرت البيانات والتقارير والشكاوى زيادة في جميع أنواع العنف ضد المرأة والفتاة وخاصة ذات الاعاقة ، الأمر الذي يؤكد حاجة المرأة ذات الإعاقة إلى جهد كبير لحلها من خلال متخصصين في العمل على هذا الملفو تجمع تلك الجهات للعمل على حقوقها ، لذلك فخطوة إنشاء هذه الوحدة جيدة جدا حيث أنها تعمل على إنهاء العنف ضد المرأة وتوفر حلول للمتضررات.

وكان أصدر الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قراراً ينص علي إنشاء وحدة تسمى "الوحدة المجمعة لحماية المرأة من العنف" تتبع مجلس الوزراء، ويكون مقرها الرئيس في نطاق القاهرة الكبرى.

 كما أجاز القرار إنشاء فروع لها في مختلف المحافظات بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح المشرف العام.

وكانت أعربت الدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومى للمرأة، عن بالغ فخرها وسعادتها بصدور هذا القرار الذي  يهدف إلى تنسيق وتجميع الجهود والخدمات الموجهة للمرأة والفتاة التى تتعرض لأي شكل من أشكال العنف ويقدم اوجه المساعدة اللازمة فى ذلك الشأن، مؤكدة أنه قرار تاريخي ويعد الأول فى مصر وانتصارا جديدا يضاف لمكتسبات المراة المصرية، بما يضمن حمايتها والحفاظ على حقوقها وتقديم الخدمات اللازمة لها، مؤكدة أن المرأة المصرية تخطو إلى الأمام فى عصرها الذهبي وحصلت على الكثير من المكتسبات فى ظل قيادة سياسية داعمة ومؤمنة بدورها في المجتمع، وتمكينها فى جميع المجالات.

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