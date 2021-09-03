رغم الحرب وأزمة كورونا.. بدء عام دراسي جديد في اليمن

مع بداية العام الدراسي الجديد في اليمن، يفترش عشرات الطلاب في تعز الأرض داخل منزل غير مجهّز أصبح مقرا لمدرسة الثلايا، في بلد يجد فيه ملايين الأطفال أنفسهم بلا مقاعد دراسية وحتى بدون مدارس في خضم موجة إصابات جديدة بكوفيد-19.



ويتلقّى الطلاب الدروس داخل صفوف مكتظة وغير مجهزة وسط نقص للخدمات وعدم توفر بيئة صحية ملائمة داخل المدرسة، وبسبب الاكتظاظ بادرت المدرسة إلى إعطاء بعض الحصص الدراسية في الباحة المحيطة في المنزل وحتى فوق السطح.

وقالت اللجنة الوطنية للطوارئ لمواجهة كورونا في اليمن، الأربعاءالماضي، إنها سجلت 31 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا وثماني وفيات خلال موجة تفش ثالثة للفيروس بعد أشهر من الانحسار.

وذكرت اللجنة التابعة للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا ومقرها عدن في بيان أن محافظة حضرموت النفطية بشرق البلاد ما زالت تتصدر حالات الإصابة والوفاة لليوم السادس على التوالي بست حالات وفاة، و13 إصابة بينما سجلت حالتي وفاة بمحافظة تعز مقابل ثلاث وفيات و40 إصابة أمس الثلاثاء.

وبذلك يرتفع إجمالي عدد الإصابات في المناطق التابعة للحكومة اليمنية في جنوب وشرق البلاد إلى 7900 إصابة، توفي منها 1480 حالة بينما تعافى 4871.

ويُعتقد أن عدد الإصابات الفعلي في اليمن أعلى من ذلك بكثير، وتواصل السلطات الحوثية، التي تسيطر على العاصمة صنعاء ومعظم المدن الكبرى بشمال وغرب البلاد، عدم الكشف عن أعداد الإصابات والوفيات الناتجة عن فيروس كورونا مكتفية بالإعلان فقط عن ثلاث إصابات ووفاة واحدة بالمرض منذ بدء تفشي كوفيد-19 في اليمن في أبريل عام 2020.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وروسيا وتركيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وإسبانيا وألمانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.

كما تتصدر الولايات المتحدة أيضًا دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والمكسيك والهند والمملكة المتحدة وإيطاليا وروسيا وفرنسا وألمانيا.

وتتضمن الأعراض الشائعة للمرض الحمى والسعال وضيق النفس، أما الآلام العضلية وألم الحلق فليست أعراضًا شائعة.

وتتراوح المدة الزمنية الفاصلة بين التعرض للفيروس وبداية الأعراض من يومين إلى 14 يومًا، بمعدل وسطي هو خمسة أيام.