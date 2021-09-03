معاينة حريق محل لعب أطفال فى الموسكى: «عقب سيجارة السبب»

تبين من المعاينة الأولية، التي أجرتها جهات التحقيق في واقعة اشتعال محل لعب أطفال بالموسكي، أن الحريق نشب بسبب عقب سيجارة ألقاه أحد المجهولين، تلامس مع مواد سريعة الاشتعال، ما أدى إلى امتداد النيران للمحل واحتراق معظم محتوياته بالكامل.

كانت قد تلقت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة بلاغا يفيد باندلاع حريق بأحد المحلات التجارية بمنطقة الموسكي، فانتقلت قوة من إدارة الحماية المدنية، وتمكنت من السيطرة على الحريق، دون وقوع خسائر بشرية.

نصائح لتجنب اندلاع الحرائق

وقالت إدارة الحماية المدنية إنه قد تتزايد الحرائق لوجود مجموعة من الأخطاء التي يرتكبها قاطنو الشقق والعقارات السكنية تؤدى إلى اندلاع الحرائق، منها عدم وجود فتحات تهوية سواء فى الشقق أو داخل المخازن التي تحتوي على مواد قابلة للاشتعال.

وتشدد الإدارة على عدم استعمال أسلاك كهربائية مقلدة لا تتحمل الضغوط وتؤدى لنشوب حرائق بسبب الماس الكهربائي، بالإضافة إلى الأحمال الزائدة، بسبب تشغيل الأجهزة الكهربائية، وتخزين مواد سريعة الاشتعال بجوار مصدر حراري.

وحول إجراءات الوقاية من الحرائق فتكون عن طريق التفتيش والفحص الدوري على أماكن العمل، إذ يعتبر التفتيش بطريقة دورية على مواقع العمل حتى وإن كانت مصممة ضد الحرائق والوقاية منها من أهم الإجراءات الوقائية ضد الحرائق.

ويجب وضع نظام أمان بالمبنى، وذلك كتركيب عدد من طفايات الحريق بأكثر من مكان بالمبنى، ووضع إرشادات للسلامة الأمنية والالتزام بها للحد من خطر نشوب الحرائق، ويتم تركيب نظام الإنذار الأتوماتيكي أو التلقائي في المباني، وتستخدم أنظمة الإنذار الاتوماتيكية في الأماكن والقاعات التي تتزايد احتمالات حدوث الحرائق بها وما قد تنجم عنه من خسائر.

وتعمل أجهزة الإنذار الأتوماتيكية حال وقوع حريق على اختصار الفترة الزمنية الواقعة بين لحظة وقوع الحريق ولحظة اكتشافه، ما يفسح المجال أمام سرعة التدخل وفاعلية عمليات المكافحة والسيطرة على الحريق، وبالتالي تقليل حجم الخسائر الناجمة عنه.