منغوليا تسجل 3 آلاف و638 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة في منغوليا، تسجيل 3 آلاف و638 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19)، خلال الساعات الـ24 الماضية.

وسجلت العاصمة “أولان باتور” حسبما ذكرت وكالة أنباء “آكي برس” القيرغيزية، اليوم الجمعة، أكبر عدد من الإصابات بـ810 إصابات، و2828 إصابة في باقي المناطق.

وارتفع عدد حالات الوفاة منذ بدء جائحة فيروس كورونا إلى 951 حالة، وذلك بعد تسجيل 3 حالات على مدار أمس.

وارتفع العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة في البلاد منذ بداية الوباء إلى 224 ألفا و989 إصابة، وذلك بعد تسجيل الحالات الجديدة.