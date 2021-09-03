الفلبين تسجل 20 ألفا و310 إصابات جديدة بكورونا و193 وفاة

أعلنت السلطات الصحية في الفلبين، اليوم الجمعة، تسجيل 20 ألفا و310 إصابات جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19)، خلال الساعات الـ24 الماضية.

كما سجلت السلطات الصحية، خلال الفترة نفسها 193 حالة وفاة، ليرتفع بذلك إجمالي عدد حالات الوفاة منذ بدء جائحة فيروس كورونا إلى 33 ألفا و873 حالة.. حسبما ذكرت صحيفة “فيل ستار” الفلبينية.

وارتفع إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة في البلاد منذ بداية الوباء إلى 2 مليون و40 ألفا و568 إصابة، وذلك بعد تسجيل الحالات الجديدة.

وتعافى على مدار أمس 7 آلاف و710 أشخاص، ليرتفع إجمالي عدد المتعافين من الفيروس التاجي إلى مليون و847 ألفا و701 أشخاص.

وفي سياق متصل، تعمل وزارتا الصحة والتعليم في الفلبين على وضع اللمسات الأخيرة على خطط لإعادة فتح ما لا يقل عن 100 مدرسة قريبًا، وذلك بعد مرور أكثر من عام من قرار الحكومة الفلبينية بإغلاق جميع المدارس بسبب جائحة فيروس كورونا.

وقالت وكيلة وزارة الصحة الفلبينية ماريا روزاريو فيرجير لنواب البرلمان - خلال جلسة استماع لجنة مخصصات مجلس النواب بشأن اقتراح وزارة الصحة لميزانية عام 2022 المقبل: "لقد اجتمعنا للتو مع مسئولي وزارة التعليم ونقوم بوضع اللمسات الأخيرة على الإصدار المشترك بين وزارة الصحة ووزارة التعليم".

وأضافت أنه من المقرر أن يلتقي أحد مسئولي وزارة التعليم الفلبينية مع الرئيس الفلبيني رودريجو دوتيرتي الأسبوع المقبل لاقتراح مبادئ توجيهية بالتعاون مع وزارة الصحة لبدء الدراسة في فصول محدودة وجهًا لوجه.

وتابعت قائلة إن وزارة التعليم طلبت إضافة 20 مدرسة أخرى إلى 100 مدرسة سيتم إعادة فتحها أولاً بمجرد موافقة دوتيرتي على اقتراحها.

يذكر أن وزارة الصحة الفلبينية لم تحدد إطارًا زمنيًا لموعد إعادة فتح هذه المدارس ولم تحدد المدارس التي سيتم إعادة فتحها، على الرغم من تحذيرات وزير الصحة الفلبيني فرانسيسكو دوكي الثالث من أن المدارس ستكون في المناطق التي يتفشى فيها خطر الإصابة بفيروس كوفيد-19.