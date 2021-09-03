اتحاد الصناعات: بدء جني ثمار القمم الاقتصادية لمصر دوليًا

قال الدكتور حمدي الليثي، نائب رئيس غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات باتحاد الصناعات، إن العلاقات المصرية الخارجية، شهدت تطورًا كبيرًا في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، لافتًا إلى أن مصر اصبحت دولة رائدة إقليميًا وعربيًا في ظل ما تتمتع به من علاقات طيبة مع جميع دول المنطقة.

وتوقع نائب رئيس الغرفة، في تصريحات لـ “الدستور”، زيادة نفوذ ودور القاهرة في مواجهة وحل جميع القضايا الدولية والإقليمية خلال الفترة المقبلة، بداية من قضية مصر التاريخية لحل الأزمة الفلسطينة، مرورًا بجميع القضايا المتعلقة بالأمن القومي العربي والإفريقي بمنطقة الشرق الأوسط وأمن الخليج العربي وبلاد الشام، مشيرًا إلى بدء عملية جني ثمار التنمية الاقتصادية والتعاون الدولي في المنطقة.

وأشار “الليثي ” إلى أهمية القمم التي عقدها الرئيس السيسي، مؤخرًا، أو شارك فيها منها قمة بغداد والقمة الثلاثية بين مصر والأردن وفلسطين وقمة التعاون الاقتصادي بين مصر ودول القارة الإفريقية، مثمنًا جميع الزيارات والجولات الخارجية للرئيس السيسي، والتي أعادت مصر إلى مكانتها ومسارها الصحيح في قلب المجتمع الدولي.

وقال إن مصر تمتلك إمكانيات هائلة لأن تصبح مركز إقليمي تجاري صناعي في منطقة الشرق الاوسط وافريقيا وتطبيق منظومة التحول الرقمي ستدفع عجة النمو الاقتصادي وتجذب الاستثمارات العالمية لمصر موضحا ان اصبحت لاعب رئيسي في مشروعات اعادة الاعمار في العراق وليبيا والسودان وفلسطين.

ولفت إلى أن هذه الزيارات والجولات والمؤتمرات الدولية ستحقق نمو إيجابي لعدم التعاون الاقتصادي والتجاري مع دول المنطقة، وستسمح بزيادة في حجم الاستثمارات الأجنبية والعربية لمصر، مشيرًا إلى أن الاستقرار السياسي والاقتصادي أدى إلى اتجاه أنظار المستثمرين صوب القاهرة.