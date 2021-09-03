الجمعة 03 سبتمبر 2021
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وائل لطفى

الثقافة

الخميس.. حفل توقيع ومناقشة رواية «الحجرات» بمكتبة ديوان

رواية «الحجرات
رواية «الحجرات

تنظم مكتبة تنمية فرع المعادي، في السابعة والنصف من مساء الخميس المقبل، حفل توقيع ومناقشة رواية "الحجرات"، والصادرة مؤخرا عن دار الكرمة للنشر، من تأليف شيرين سامي. 

ويتناول الرواية بالنقاش والتحليل الناقد الكاتب محمود عبدالشكور.

وبحسب الناشر عن رواية "الحجرات" لــ شيرين سامي:"هل يمكن أن نستيقظ يومًا، فنكاد لا نتعرف على أنفسنا أو على حياتنا؟ “تجوب بنا هذه الرواية الأسرة مناطق غير مطروقة في مسار الحُب والمحبين، نتنقل بين الجدران المتنوعة التي تحيط بحياتنا وترسم حدودها، وندخل الحجرات التي تنغلق على أسرار يحتويها كل بيت".
ومما جاء في رواية "الحجرات" لــ شيرين سامي: "في عائلتنا النساء مختلفات، حتى يتزوجن»؛ حقيقةٌ قررت بطلة هذه الرواية أن تقاومها، وظنت أنها ستظل مختلفة عن بقية النساء اللاتي عرفتهن، لكنها تقع في الفخ نفسه، وتختار طوعًا دخول علاقة تقتلها كل يوم، وتزعزع ثقتها في نفسها، وتربطها بقيود الابتزاز العاطفي والمادي والجسدي، لكيلا تفلت إلى سماء آمالها وتحققها. رواية مؤثرة، كُتبت بحساسية وحميمية شديدة حول الحب والعنف، والأمل والخيبة، والفرار والبقاء، والأكاذيب التي نخترعها لنُجمِّل حياتنا".

وفي موضع آخر من الرواية تقول: في أوقات الغضب والقطيعة التي يختارها دائما، كنت أنتهز الفرص وأتصل به لأقول السؤال نفسه:"اسمها براميلي ولا استانبولي؟".

وأضاف "في كل مرة لابد أن أتأكد بعد نزولي من السيارة أن الأبواب مغلقة، الأبواب التي تغلق أتوماتيكيا، هذا الـcheck اللعين الذي لم أتخلص منه، حتى في المرة الأخيرة، التي كنت أعرف أنني لن أعود بعدها، نزلت من سيارته وأتممت على بابي. بابي الذي لن افتحه ثانية". 

رواية الحجرات دار الكرمة للنشر الناقد محمود عبد الشكور النساء الأبواب مغلقة

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