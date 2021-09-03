الجمعة 03 سبتمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الدين لله

وزير الأوقاف يؤدى خطبة الجمعة بالشرقية عن السلام مع النفس والكون

وزير الأوقاف
وزير الأوقاف

يؤدى الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، والدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، بصحبة الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية صلاة الجمعة، بمسجد الفتح بمدينة الزقازيق.

يأتى ذلك فى إطار احتفالات محافظة الشرقية بعيدها القومي، والذى تحتفل به المحافظة كل عام يوم التاسع من  سبتمبر.

وحددت وزارة الأوقاف موضوع خطبة الجمعة اليوم، والتى تأتى تحت عنوان: "السلام مع النفس والكون".
وأكدت الأوقاف على جميع الأئمة الالتزام بموضوع خطبة الجمعة نصًا أو مضمونًا على أقل تقدير، وألا يزيد أداء الخطبة على 10 دقائق للخطبتين الأولى والثانية مراعاة للظروف الراهنة من انتشار فيروس كورونا.

وأعربت وزارة الأوقاف عن ثقتها فى سعة أفقهم العلمى والفكرى، وتفهمهم لما تقتضيه طبيعة المرحلة.

صلاة الجمعة وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة الدكتور شوقي علام مفتى الجمهورية محافظ الشرقية الدكتور ممدوح غراب موضوع خطبة الجمعة السلام مع النفس والكون

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