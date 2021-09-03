غدًا.. نظر ثانى جلسات محاكمة «كائن الهوهوز»

تنظر محكمة جنح الاقتصادية غرب الإسكندرية، غدا السبت، ثاني جلسات محاكمة فتاة تيك توك المعروفة إعلاميا بـ"كائن الهوهوز"، وصديقها المصور، والتي تم تأجيلها لاستكمال الأوراق، وذلك بعد اتهامهما بنشر الفسق والفجور وخدش الحياء العام، وسوء في استخدام مواقع التواصل الاجتماعي.

كان المستشار عمر سليم، رئيس نيابة غرب الكلية بالإسكندرية، قد قرر حبس كل من فتاة التيك توك المعروفة بـ"كائن الهوهوز" وصديقها 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد اتهامهما بالتحريض على الفسق والإخلال بالآداب العامة وسوء استخدام وسائل الاتصال والانترنت وبث فيديوهات خادشة للحياء بهدف التربح منها، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، كما قررت النيابة التحفظ على هواتف المتهمين المحمولة، وإرسالها الى الادلة الجنائية وكذا التحفظ على "فيزا" البنك الخاصة بالمتهمة الأولى لفحصها.