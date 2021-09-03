الجمعة 03 سبتمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

غدًا.. نظر ثانى جلسات محاكمة «كائن الهوهوز»

فتاة تيك توك
فتاة تيك توك

تنظر محكمة جنح الاقتصادية غرب الإسكندرية، غدا السبت، ثاني جلسات محاكمة فتاة تيك توك المعروفة إعلاميا بـ"كائن الهوهوز"، وصديقها المصور، والتي تم تأجيلها لاستكمال الأوراق، وذلك بعد اتهامهما بنشر الفسق والفجور وخدش الحياء العام، وسوء في استخدام مواقع التواصل الاجتماعي.

كان المستشار عمر سليم، رئيس نيابة غرب الكلية بالإسكندرية، قد قرر حبس كل من فتاة التيك توك المعروفة بـ"كائن الهوهوز" وصديقها 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد اتهامهما بالتحريض على الفسق والإخلال بالآداب العامة وسوء استخدام وسائل الاتصال والانترنت وبث فيديوهات خادشة للحياء بهدف التربح منها، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، كما قررت النيابة التحفظ على هواتف المتهمين المحمولة، وإرسالها الى الادلة الجنائية وكذا التحفظ على "فيزا" البنك الخاصة بالمتهمة الأولى لفحصها.

مواقع التواصل محاكمة تحريض مدير النائب العام حكم اقتصاد مجتمع

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